Em alusão ao Dia Mundial da Saúde, Sesc promove serviços gratuitos a partir desta segunda (10)

O Serviço Social do Comércio em Pernambuco (Sesc-PE), promove, entre desta segunda-feira (10) até o próximo dia 27, programação com serviços gratuitos em alusão ao Dia Mundial da Saúde.

A ação acontece nas unidades de Casa Amarela, no Recife; São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana; e Goiana, na Mata Norte.



Na segunda-feira (10), a partir das 8h, o Sesc Ler Goiana disponibilizará serviços de ginástica laboral e roda de conversa sobre prevenção a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.



Já na terça-feira (11), das 14h às 16h, os serviços ofertados no local serão de orientação nutricional, técnicas de relaxamento, aferição da pressão arterial e exame de glicemia.



No dia 13, a unidade promove massoterapia, ventosaterapia, auriculoterapia, aferição da pressão arterial, limpeza de pele e design de sobrancelhas, entre 10h e 16h.

O Sesc Ler São Lourenço da Mata terá dois dias de programação. No dia 18 de abril, às 18h, haverá roda de conversa sobre prevenção ao HPV.



Já no dia 26, das 8h às 13h, a unidade vai levar para a Praça Carlos Wilson, no Centro da cidade, massoterapia, orientações sobre saúde bucal, aferição de glicose e pressão arterial.



No local, também vai ter vacinação contra a Covid-19, testes rápidos de sífilis, HIV e hepatite, além atendimento veterinário para cães e gatos, com vacinação antirrábica e outros serviços.



Encerrando a programação, o Sesc de Casa Amarela promove, no dia 27 de abril, massoterapia, teste rápido de glicemia, aferição da pressão arterial, limpeza de pele, corte de cabelo, além de serviços de emissão de RG, CPF, certidões de nascimento, casamento e óbito.

Serviço:

Sesc Saúde – Sesc Ler Goiana

Data: De 10 a 13 de abril

Local: Sesc Ler Goiana (rua do Arame, s/n, Centro)

Entrada: Gratuita

Informações: (81) 3626-8402 / (81) 9 9167-8593

Sesc São Lourenço da Mata

Data: 18 e 26 de abril

Local: Sesc São Lourenço (avenida das Pêras, 56, Tiúma) e na Praça Carlos Wilson (avenida Doutor Francisco Correia, Centro)

Entrada: Gratuita

Informações: (81) 3525.9033

Sesc Casa Amarela

Data: 27 de abril

Local: Sesc Casa Amarela (avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 4490 – Mangabeira)

Entrada: Gratuita

Informações: (81) 3267-4430

