CONFERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE Em ano de COP30, evento em Belém debate restauração da Amazônia Tema do TEDXAmazônia foi Resgate um convite para um futuro melhor

Diante de aproximadamente 700 pessoas, a cantora, jornalista e ativista indígena Djuena Tikuna subiu ao palco do Theatro da Paz, em Belém, e cantou sobre a luta para preservar a floresta amazônica.



“Toda semente que há, um dia vai germinar. Uma flor para reflorestar nossos corações. Do ventre da terra vai brotar a paz para essa guerra se acabar. Um amor para acalentar todas as nações”, diz um trecho da música.



Como a própria Tikuna explicou, a canção é um chamado para que todos assumam a responsabilidade pelo combate ao desmatamento, à crise climática e aos direitos dos povos indígenas.

“Eu faço o meu canto para conscientizar as pessoas sobre a necessidade de manter viva a nossa floresta. É importante que essa luta seja de todos, porque a luta dos povos indígenas diz respeito à saúde do planeta e ao futuro da vida da Terra”, disse ela.

A apresentação aconteceu durante a quarta edição do TEDXAmazônia, entre os dias 6 e 8 de junho em Belém, que será a sede da COP30 em novembro deste ano. O tema do evento foi “Resgate – um convite para um futuro melhor”, com o objetivo de trazer debates e reflexões sobre regeneração da Amazônia e do planeta.



Entre os conferencistas que passaram pelo evento estavam a liderança indígena Alessandra Munduruku, o conservacionista colombiano Fernando Trujillo, a cientista Francielly Barbosa, a liderança indígena Adriano Karipuna, a ativista quilombola Maria Aparecida de Matos e a cantora paraense Gaby Amarantos.

Alessandra Munduruku, líder indígena, participa do encontro TEDxAmazônia, no Theatro da Paz, em Belém. | Foto Tânia Rêgo/Agência Brasil

O evento desse ano também se destacou por trazer palestrantes que atuam em defesa da Amazônia em outros países da América do Sul, como Bolívia, Colômbia, Venezuela, Suriname, Equador, Peru e Guiana. Participaram ainda ativistas de outras florestas tropicais pelo mundo, como Cécile Ndjebet, de Camarões, e Bustar Maitar, da Indonésia.

TED Countdown

Durante o evento deste ano, foi anunciado que Belém também receberá a TED Countdown House entre os dias 10 e 20 de novembro, durante a COP30. Será um espaço sediado na Casa Mia, no centro histórico, para encontros e debates sobre a emergência climática global.

O projeto é realizado em parceria com o TEDXAmazônia, o Instituto Igarapé e a agência Profile. Haverá dois auditórios, estúdios de mídia, café, áreas comuns e oferta de culinária regional. Estão previstos palestras, workshops, jantares temáticos, grupos de discussão e instalações artísticas

A ideia é reunir lideranças indígenas, cientistas, investidores, artistas, ativistas, políticos e representantes da sociedade civil.

“Queremos ativar conexões improváveis, provocar conversas que normalmente não acontecem em espaços oficiais e mostrar que a Amazônia não é apenas um problema. Ela é parte da resposta”, disse Rodrigo Cunha, organizador do TEDXAmazônia.

“Queremos fundamentar a conversa sobre o clima em experiências e soluções práticas, com uma avaliação honesta. O TED tem o prazer de se reunir em Belém, na Amazônia, um dos ecossistemas mais vitais do mundo e um símbolo da urgência”, disse Logan McClure Davda, representante do TED.

O TED é uma organização sem fins lucrativos, dedicada a apresentar ideias que produzam impactos na sociedade. A partir dela, existem diferentes iniciativas como TED Countdown voltado para soluções climáticas, TED menores e mais locais, ou independentes da organização central, como é o caso do TEDx.

O primeiro TEDx Amazônia ocorreu em 2010, em Manaus (AM). Mais dois eventos ocorreram na cidade em 2023 e 2024, e o quarto foi realizado agora, em junho de 2025, em Belém.

