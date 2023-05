Em artigo na Nature, pesquisadores sugerem painel global para regular inteligência artificial

A- A+

Pesquisadores especializados em tecnologia da informação, da computação ao jornalismo, pedem a criação de um órgão internacional semelhante ao Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) para monitorar o desenvolvimento de tecnologias de informação emergentes e combater os riscos das novas ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT.

Em artigo publicado na revista Nature, os pesquisadores sugerem que as tecnologias de informação emergentes são uma ameaça com características semelhantes às da crise climática e exigem uma governança global adequada.

E sugerem um painel a ser criado, com especialistas de diferentes áreas, como política, engenharia ou ética, que se reúnam para monitorar de maneira coordenada os sistemas globais de distribuição de informações, incluindo serviços bancários on-line, mídias sociais, mecanismos de pesquisa (como o Google) e modelos de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT.

Assinam o artigo Joseph Bak-Coleman, pesquisador do Centro Craig Newmark de Jornalismo, Ética e Segurança da Universidade de Columbia; Carl T. Bergstrom, professor de Biologia da Universidade de Washington; Jennifer Jacquet, professora associada do Departamento de Estudos Ambientais da Universidade de Nova York; James Mickens, professor de ciência da computação e codiretor do Institute For Rebooting Social Media; Zeynep Tufekci, professor de jornalismo e diretor do Centro Craig Newmark de Jornalismo, Ética e Segurança da Universidade de Columbia; e Timmons Roberts, professor de estudos ambientais no Departamento de Sociologia e no Instituto Brown para Meio Ambiente e Sociedade, da Brown University.

No artigo publicado na Nature, os especialistas concordam que os riscos gerados pelas mudanças climáticas ou pela degradação ambiental têm a mesma complexidade, escala e importância que os apresentados pela gestão da informação em nível global, que está nas mãos de poucas empresas.

Preocupação crescente

Eles não são os únicos que estão preocupados. Há menos de dois meses, o bilionário Elon Musk, o cofundador da Apple Steve Wozniak e o historiador Yuval N. Harari assinaram, junto com milhares de especialistas, uma carta aberta para deter a corrida descontrolada da inteligência artificial (IA).

Na terça-feira, Sam Altman, CEO da OpenAi, empresa que criou o ChatGPT, sentou-se pela primeira vez perante a Comissão Judiciária do Senado americano para pedir uma ação urgente e defendeu a criação de uma organização internacional que estabeleceria padrões para a inteligência artificial no estilo de como fez no passado com "armas nucleares".

Geoffrey Hinton, pioneiro em inteligência artificial, deixou o Google e alertou que a nova tecnologia é um perigo para a sobrevivência humana: “Se existe alguma forma de controlar a inteligência artificial, devemos descobri-la antes que seja tarde demais”.

Segundo os pesquisadores americanos, a tomada de decisão por meio de algoritmos pode intensificar os preconceitos sociais existentes e dar origem a novas formas de desigualdade em diversos aspectos. No caso do acesso à habitação, citam que os algoritmos para orientar os proprietários das casas de aluguel, “têm criado dinâmicas semelhantes às dos cartéis” no que diz respeito às restrições de oferta e preço.

E os algoritmos que direcionam a polícia para áreas com potencial de alta criminalidade, usando dados de localização de prisões anteriores, “podem exacerbar os preconceitos existentes no sistema de justiça criminal”.

Em relação às redes sociais, consideram que a velocidade com que os conteúdos são criados e partilhados dá margem a mais desinformação e discursos de ódio. Enquanto isso, a IA generativa já está ameaçando as estruturas de emprego de setores inteiros e desafiando a percepção da sociedade com base no conhecimento científico.

“O ChatGPT pode ameaçar a compreensão pública da ciência ao promover a produção de textos que contenham falsidades e irrelevâncias em escala industrial”, criticam, acrescentando: “O mundo não está preparado cultural ou legalmente”.

Conhecimento e transparência

O objetivo do grupo multidisciplinar proposto pelos pesquisadores americanos não seria a busca de um consenso internacional ou desenvolvimento jurídico, mas sim fornecer “uma base de conhecimento que apoie as decisões de governos, grupos humanitários ou mesmo empresas” em escala global.

CEO do GitHub: 'A IA não será senciente. Você ainda precisa de alguém para controlar a máquina', diz Thomas Dohmke

“Assim como órgãos como o IPCC das Nações Unidas conduzem avaliações baseadas em políticas de mudança ambiental global, um grupo semelhante é agora necessário para entender e abordar o impacto das novas tecnologias de informação nos sistemas social, econômico, político e natural no mundo", diz o artigo publicado na Nature.

Tal grupo, dizem, teria mais influência do que pesquisadores independentes ou organizações sem fins lucrativos para convencer as big techs a serem mais transparente. Na opinião deles, essas empresas estão "desenvolvendo uma série de táticas" para influenciar a percepção social de suas ferramentas e também para barrar pesquisas científicas externas, limitando, por exemplo, o tipo de dados disponíveis para pesquisa, que muitas vezes incluem apenas informações sobre o comportamento do usuário, em vez do design ou operação das próprias plataformas.

“Como pesquisadores independentes, avaliamos continuamente os riscos de as empresas entrarem com ações legais contra nós por atividades acadêmicas centrais: coleta e compartilhamento de dados, análise de descobertas, publicação de artigos e distribuição de resultados”, argumentam, acrescentando:

No mercado de trabalho: Inteligência artificial vai eliminar empregos e mudar profissões, mas elevará produtividade

“Um grupo intergovernamental que representa os interesses dos Estados membros da ONU pode identificar quando os atuais níveis de transparência não geram informações suficientes”.

Para exemplificar, eles lembram que, em 2021, a Meta, dona do Facebook, enviou um aviso de a um grupo de pesquisadores da Universidade de Nova York para que suspendessem a sua pesquisa porque estes haviam criado uma extensão de navegador para coletar dados sobre publicidade direcionada na plataforma.

Eles citam também outro exemplo, este para mostrar como as redes sociais promovem conteúdo tóxico. Em 2021, o Facebook disponibilizou seus documentos para a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Na ocasião, ficou claro que seu algoritmo classificava reações de emojis como cinco vezes mais valiosas do que curtidas ao longo dos três anos anteriores.

Nesse período, dados internos mostraram que as postagens com o emoji de raiva tinham maior probabilidade de incluir conteúdo potencialmente nocivo e falso, como fake news sobre vacinas.

O artigo na Nature argumenta que, trabalhando com especialistas em ética e organizações de direitos humanos, um Painel Intergovernamental sobre Tecnologia da Informação seria guiado por objetivos compartilhados, como aqueles consagrados em tratados e normas internacionais de direitos humanos. Também seria guiado por novas formulações sobre os direitos das pessoas diante de um ambiente digital em rápida mudança.

Até agora, as tentativas de gerenciar ecossistemas de informação digital consistiram em colocar barreiras para proteger os dados do usuário, mas não mostraram como avaliar seu uso de forma confiável e prevenir riscos.

Ao contrário do problema da mudança climática, caracterizado por uma abundância de dados, com causas e consequências comparativamente bem compreendidas, e danos econômicos quantificáveis e evidentes a longo prazo, os riscos das tecnologias da informação ainda são um terreno pouco conhecido. Principalmente porque há falta de transparência por parte de quem os domina.

Um painel como esse, argumentam os autores do artigo, teria credibilidade também em países não ocidentais, que consideram "cruciais", pois as repercussões das tecnologias digitais atravessam fronteiras e se manifestam em diferentes contextos culturais.

“Embora países como China, Rússia e Estados Unidos não concordem sobre como plataformas e serviços devem ser lançados ou limitados, as consequências do mundo digital transcendem as fronteiras internacionais. Qualquer esperança de negociação entre nações requer uma visão mais clara do que está acontecendo e por quê, e quais são as respostas políticas disponíveis", enfatizam os pesquisadores em seu artigo.

