Em assembleia do SIMPERE, categoria decreta estado de greve e aprova calendário de lutas

A luta é pelo cumprimento do piso salarial já!

Em Assembleia Geral realizada na tarde desta quarta-feira (08), na Câmara dos Vereadores, os professores do Recife decretaram estado de greve e aprovaram um calendário de lutas. Além de reforçar as pautas de 2022, este ano a principal luta da categoria é a valorização profissional com a aplicação do índice de 14,95% aplicado em todos os níveis da carreira e a incorporação dos 12% referentes à última campanha salarial.

Em seguida, as professoras e professores ocuparam as ruas do centro do Recife no ato público do Dia Internacional da Mulher.

Na última assembleia realizada no último dia 28, os professores lotaram o plenário para decidir a sua representação de base nas mesas de negociação da campanha salarial 2023 e rejeitaram a proposta do governo municipal de 5,79% na carreira a partir de março sem retroativo e o restante como abono a partir de julho.

Como se não bastasse, a prefeitura retirou R$20 milhões da Educação do Recife, que foram repassados para pagar encargos da dívida pública. O decreto foi publicado sem alarde no Diário Oficial, em pleno feriadão, no último dia 04. E o SIMPERE, como entidade representante das professoras e professores do Recife, não pode se calar diante de mais este ataque à nossa educação pública. A nossa luta será pelo cumprimento do piso e por uma educação pública de qualidade!

Confiram o calendário de lutas aprovado na assembleia desta quarta-feira, 08 de março:

- 12/03- Ato político cultural no aniversário de Recife

- 13/03 Assembleia-ato na mesa de negociação no pátio da PCR

- 14/03- Mobilizações com carro de som nas comunidades

- 15/03- Plenária de delegados de base

- 22/03- Dia de mobilização da CNTE

