METRÔ DO RECIFE Em assembleia, metroviários do Recife decidem prorrogar a suspensão da greve por mais 24 horas Na manhã desta quinta-feira (10), categoria realiza nova negociação com a CBTU

Em nova assembleia geral realizada às 18h desta quarta-feira (9) os metroviários do Recife decidiram prorrogar a suspensão da greve do sistema por mais 24 horas.

Dessa forma, todas as estações do sistema permanecerão abertas nesta quinta-feira, com 100% da frota circulando.

Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

A decisão tomada pelos trabalhadores visa o aguardo de uma nova audiência de conciliação com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), marcada para às 9 da quinta-feira (10).

Deflagrada há uma semana, a paralisação segue sem perspectiva de encerramento.

“Atendemos uma solicitação da procuradora do Ministério Público do Trabalho e a categoria entendeu. Amanhã teremos uma reunião e realizaremos uma nova assembleia, se os informes forem positivos, suspendemos a greve definidamente. Caso contrário, voltamos a paralisar por tempo indeterminado”, afirmou o presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares.

