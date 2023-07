A- A+

ÔNIBUS Em assembleia nesta sexta (28), rodoviários decidem manter greve na Região Metropolitana do Recife

Rodoviários da Região Metropolitana do Recife decidiram, em assembleia realizada nesta sexta-feira (28), na sede do sindicato, no bairro de Santo Amaro, na área central da Cidade, manter a greve, que começou na última quarta-feira (26).

Será feita, ainda hoje, uma passeata que passará pela avenida Cruz Cabugá, parque Treze de Maio, Câmara dos Vereadores do Recife e será finalizada no Palácio do Campo das Princesas.

Matéria em atualização.

