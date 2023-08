Metroviários recebem proposta da CBTU e levam para categoria votar; destino da greve será discutido

A- A+

O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (SindMetro-PE) se reuniram, nesta quinta-feira (10), com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) em tentativa de conciliação, e receberam uma proposta de reajuste salarial de 3.45%, além de cláusulas para garantia de emprego em caso de privatização.

A oferta será levada para votação assembleia da categoria que ocorre ainda nesta quinta, na Praça da Greve, localizada na Estação Recife, no bairro de São José, área central da capital. A reunião determinará o destino da greve.

"Houve um diálogo apresentado, com contrapropostas da empresa. Iremos submetê-la hoje à noite para a categoria, para decidirmos se aceitamos ou não, Então a greve, no momento, depende disso", revelou o vice-presidente do SindMetro-PE, Assis Filho.

A proposta apresentada nesta quinta pela CBTU também engloba a instauração de uma comissão paritária para deliberar sobre outras mudanças no piso salarial, além de cláusulas sociais e de compensação pelos dias de greve, que não foram detalhadas.

Vale lembrar que esta proposta está abaixo da recomendação do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco (MPT-PE), que media a negociação e havia sugerido um reajuste salarial de 7% e progressão de carreira até o nível 110, o que representa um aumento de R$ 1900 para R$ 2.500 no piso.

A proposta apresentada também está abaixo das reivindicações iniciais da categoria na pedida salarial, que contam com um reajuste de 25% no salário- o que representaria um acréscimo de R$ 1900 para R$ 2725 -, além da garantia de segurança trabalhista com relação à privatização da CBTU, prevista no Projeto Nacional de Desestatização (PND).

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a CBTU em busca de um posicionamento oficial a respeito da negociação, mas, até o momento, não recebeu retorno.

