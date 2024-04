A- A+

TRANSPORTE Em audiência no MPPE, Vera Cruz promete aumentar a frota em 96 veículos até o fim de abril Medida chega após denúncias de irregularidades nos serviços de ônibus da empresa, que podem provocar suspensão ou revogação da permissão da operadora

A Vera Cruz prometeu, em audiência no Ministério Público de Pernambuco (MPPE), nessa terça-feira (2), aumentar a frota de ônibus em 96 veículos até o fim de abril. A proposta veio após medidas que o Grande Recife Consórcio de Transportes apresentou no órgão para corrigir denúncias que apontavam irregularidades no serviço da empresa.

Dos 96 novos veículos prometidos, 70 devem ser vistoriados e aprovados, segundo a Vera Cruz, até o dia 15 de abril. Os demais têm previsão para o dia 30. Se a proposta for cumprida, a empresa vai totalizar 179 ônibus a disposição para a população. Vale lembrar que o descumprimento pode causar suspensão ou revogação da permissão da operadora.

Dentre as denúncias apresentadas pelo Grande Recife no fim do mês passado, estavam o descumprimento de horário, frota reduzida, Plataforma Elevatória Veicular - PEV quebrada/ausente, além de veículos retidos durante vistorias

Na nova audiência, o Grande Recife recebeu um prazo de cinco dias úteis para informar à Promotoria sobre o resultado das tratativas quanto às multas da Vera Cruz, para então ser formalizado com os termos descritos na reunião. Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o Consórcio afirmou que se pronunciará nesta quinta-feira (4).

Proposta da Vera Cruz

Durante a audiência, a Vera Cruz também se comprometeu a manter, no mínimo, durante 12 meses, zero autuações por frota reduzida, descumprimento de ordens de serviço de ônibus (OSO) ou operação de veículo retido. Além disso, a empresa deverá reduzir em, pelo menos, 90% as constatações de horário não realizado e Plataformas Elevatórias Veiculares (PEV) quebradas.

Outra promessa foi manter no mínimo 171 veículos de tipologia aprovada pelo Conselho de Transporte Metropolitano (CTM) para operação nas linhas designadas para a empresa, além de outros na frota reserva. Todos devem possuir certificado de vistoria válido. Em até 60 dias, a empresa não pode figurar entre as maiores participações proporcionais no quantitativo de reclamações registradas no CTM.

Por fim, a Vera Cruz prometeu, ainda, implantar um programa de combate à evasão de receitas em suas linhas e não ter notícia de veículos quebrados em via pública. O prazo se estende até o final do ano, salvo motivo de força maior, a ser analisado pelo CTM.

