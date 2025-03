A- A+

RESULTADOS Em balanço parcial, João Campos comenta sucesso do Carnaval 2025 no Recife Números consolidados serão apresentados pelo gestor municipal nesta quarta-feira (5)

Presente no encerramento oficial do Carnaval 2025, o prefeito do Recife, João Campos, falou sobre os resultados da folia de momo na capital pernambucana.



A festa, que costuma impactar de forma significativa a economia da cidade, foi considerada um sucesso na visão do gestor municipal.

Os detalhes sobre a folia só deverão ser apresentados pela Prefeitura do Recife na manhã desta quarta-feira (5), durante coletiva de imprensa.

No entanto, o prefeito já detalhou a perspectiva positiva para os números consolidados.

"Os números são muito animadores, e os resultados já se mostram muito positivos. Tivemos um número muito grande de turistas. A pesquisa que realizamos diariamente, liderada pela Secretaria de Turismo, trará resultados bastante expressivos", afirmou João Campos.

Apesar do encerramento oficial da programação, o Recife continuará a ser palco de grandes eventos ainda nesta semana.



Já nesta quinta-feira (6), dia em que é celebrada a Data Magna de Pernambuco, o palco do Marco Zero se transforma para receber a gravação do DVD do Padre Fábio de Melo.



Em seguida, na sexta-feira (7), o local será palco para o show Capital do Brega.

