Crime Em BH, pai de menino autista é morto a tiros por homem que se irritou com a criança acionando buzina O desentendimento ocorreu em um bar, no sábado (25)

O pai de uma criança autista foi morto a tiros na região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), no sábado (25). De acordo com a Polícia Militar, o autor dos disparos teria se irritado com o filho da vítima por ficar acionando a buzina de um carro.

O desentendimento ocorreu em um bar da região, no sábado (25). Depois da briga, o suspeito do crime, de 30 anos, teria dito que iria em casa pegar uma arma para "resolver a situação".

Ele retornou por volta das 21h, em um táxi, e, segundo relato de testemunhas, já caminhou em direção ao pai da criança e efetuou os disparos, sem chance de fuga para a vítima, que tinha 40 anos e deixa seis filhos.

O autor do crime segue foragido.

