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Guerra Em breve, vocês vão descobrir como vamos 'dar um jeito' no Irã, diz Trump Sem oferecer mais detalhes, ele ainda comentou que a guerra da Rússia e Ucrânia está chegando perto de um fim

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã nesta terça-feira e disse que, em breve, "vocês vão descobrir como vamos dar um jeito no Irã".

"Ainda precisamos terminar a guerra; a questão é como", afirmou o republicano em comício em Maryland para as eleições de meio de mandato. Ele reiterou que Teerã nunca terá uma arma nuclear e que o maior problema do país persa é que ninguém sabe quem está no comando.

Sem oferecer mais detalhes, ele ainda comentou que a guerra da Rússia e Ucrânia está chegando perto de um fim.

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