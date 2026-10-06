Guerra
Em breve, vocês vão descobrir como vamos 'dar um jeito' no Irã, diz Trump
Sem oferecer mais detalhes, ele ainda comentou que a guerra da Rússia e Ucrânia está chegando perto de um fim
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã nesta terça-feira e disse que, em breve, "vocês vão descobrir como vamos dar um jeito no Irã".
"Ainda precisamos terminar a guerra; a questão é como", afirmou o republicano em comício em Maryland para as eleições de meio de mandato. Ele reiterou que Teerã nunca terá uma arma nuclear e que o maior problema do país persa é que ninguém sabe quem está no comando.
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Sem oferecer mais detalhes, ele ainda comentou que a guerra da Rússia e Ucrânia está chegando perto de um fim.