Ter, 06 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça06/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra

Em breve, vocês vão descobrir como vamos 'dar um jeito' no Irã, diz Trump

Sem oferecer mais detalhes, ele ainda comentou que a guerra da Rússia e Ucrânia está chegando perto de um fim

Reportar Erro
Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Brendan Smialowski/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã nesta terça-feira e disse que, em breve, "vocês vão descobrir como vamos dar um jeito no Irã".

"Ainda precisamos terminar a guerra; a questão é como", afirmou o republicano em comício em Maryland para as eleições de meio de mandato. Ele reiterou que Teerã nunca terá uma arma nuclear e que o maior problema do país persa é que ninguém sabe quem está no comando.

Leia também

• Trump sugere 'sacrificar' Los Angeles ou San Diego em guerra contra Irã; autoridades reagem

• EUA e 9 países condenam supostas ações do Irã nas Américas; Brasil não assina declaração

• EUA e aliados alertam para 'planos letais' do Irã na região América Latina/Caribe

Sem oferecer mais detalhes, ele ainda comentou que a guerra da Rússia e Ucrânia está chegando perto de um fim.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter