A- A+

VIOLÊNCIA Em Camaragibe, cliente agride funcionária de supermercado com moedas no rosto; mulher desmaiou Homem alegou ter recebido o troco errado

Gravado por clientes de um supermercado localizado no município de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem, que não foi identificado, agride uma operadora de caixa do estabelecimento comercial ao jogar moedas no rosto da trabalhadora.

A agressão teria acontecido na noite da segunda-feira (18), no momento em que a caixa solicitou que o cliente aguardasse enquanto outra funcionária trocava moedas para completar o troco.

Agitado, o consumidor afirmou que teria recebido o valor errado e jogou as moedas contra o rosto da trabalhadora.

A situação gerou revolta entre os clientes e outros funcionários presentes no local. Com a agitação, o homem chegou a discutir com outros clientes e precisou ser contido e retirado do estabelecimento comercial por seguranças.

Durante a situação, a funcionária do supermercado aparece nas imagens chorando após a agressão. Em seguida é possível observar o momento em que a mulher desmaia e é amparada por outros funcionários do local.

Por meio de nota, o Sindicato Intermunicipal dos Empregados nas Empresas de Supermercados e Similares de Pernambuco (Sessepe) repudiou o tratamento do cliente com a funcionária, classificando a atitude como desrespeitosa e grosseira.

Assinada pela presidente do sindicato, Aurineide Cândida, a nota traz a indignação da categoria com a situação.

“Os operadores de caixa desempenham um papel primordial no funcionamento dos supermercados, sendo responsáveis por garantir uma experiência satisfatória aos clientes. A dedicação e o profissionalismo desses profissionais são essenciais para o bom funcionamento do estabelecimento”.

A líder do sindicato também reiterou o “compromisso com a proteção e defesa dos direitos de todos os trabalhadores, especialmente das mulheres que, diariamente, enfrentam diversos desafios devido à discriminação de gênero”.

Por fim, a organização exigiu que “medidas sejam tomadas para garantir a segurança e o respeito no ambiente de trabalho, incluindo ações de conscientização, políticas de tolerância zero contra qualquer forma de violência e o apoio integral às vítimas. O SESSEPE se solidariza com a trabalhadora, e está à disposição para auxiliar no que for necessário”.

Veja também

Venezuela Venezuela pede extradição de membro de organização criminosa detido na Espanha