Notícias Em campanha rigorosa contra a corrupção, China condena ex-presidente de banco à morte por subornos Em Abril de 2022, Tian Huiyu foi objeto de uma investigação pública, no âmbito de uma campanha anticorrupção que visa cada vez mais o setor financeiro

O antigo presidente do banco chinês China Merchants Bank, Tian Huiyu, foi condenado esta segunda-feira (5) a pena de morte suspensa, anunciou a televisão estatal CCTV, no âmbito de uma grande campanha anticorrupção do Presidente Xi Jinping contra o sector financeiro.

As sentenças de morte deste tipo são geralmente comutadas para prisão perpétua após dois anos de prisão.

Tian Huiyu foi considerado culpado de aceitar subornos, abuso de poder em uma empresa pública, negociar com base em informações confidenciais, abuso de informações privilegiadas e vazamento de informações confidenciais durante décadas, informou a CCTV.

Em Abril de 2022, Tian Huiyu foi objeto de uma investigação pública, no âmbito de uma campanha anticorrupção que visa cada vez mais o setor financeiro.

Vários ex-funcionários do Banco de Desenvolvimento da China e de outras entidades estatais também foram presos sob suspeita de suborno.

Desde que chegou ao poder em 2012, o presidente chinês Xi Jinping liderou uma campanha rigorosa contra a corrupção entre funcionários e dirigentes de empresas públicas.

Segundo os seus detratores, a campanha também permite a Xi Jinping descartar possíveis adversários políticos.

