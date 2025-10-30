A- A+

JABOATÃO DOS GUARARARAPES Em Candeias, acidente envolvendo carro roubado deixa um morto e um ferido na manhã desta quinta (30) De acordo com os Bombeiros, vítima precisou ser retirada das ferragens

Um grave acidente envolvendo uma van e um carro de passeio roubado deixou um morto e um ferido na manhã desta quinta-feira (30), no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com a Polícia Militar, o carro de passeio, um Jeep Renegade, estava sendo conduzido por dois suspeitos de roubar o veículo.

Durante a fuga, os homens perderam o controle do veículo, bateram em outro carro, capotaram e acertaram dois pedestres que passavam no local.

Em Candeias, acidente envolvendo carro roubado deixa um morto e um ferido na manhã desta quinta (30) - https://t.co/eN39NtEy8f pic.twitter.com/sV6d8P5twr — Folha de Pernambuco (@folhape) October 30, 2025

O sinistro de trânsito aconteceu no cruzamento da Avenida Dr. Aniceto Varejão com a Rua També.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma vítima, de sexo masculino, estava em óbito no local e precisou ser retirada das ferragens.

Já a outra vítima, também de sexo masculino, foi socorrida para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife. O estado de saúde não foi informado.

Para atender a ocorrência, os bombeiros enviaram três viaturas, incluindo veículos de comando operacional, resgate e salvamento até o local.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o 6º BPM foi acionado e os suspeitos de praticar o roubo fugiram tomando outro veículo de assalto.

