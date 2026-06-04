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Guerra Em carta aberta, Zelensky pede a Putin que inicie negociações diretas em um país neutro O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que "seria ótimo" se Putin e Zelensky se encontrassem. "Eles deveriam resolver isso", disse Trump

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, divulgou nesta quinta-feira (4) carta aberta na qual pede negociações presenciais ao presidente russo, Vladimir Putin, para pôr fim na guerra entre os dois países. É a primeira mensagem pública que Zelensky endereça a Putin desde o início do conflito, em 2022.

Zelensky reconheceu a mudança nas prioridades dos Estados Unidos, afirmando que seria errado simplesmente esperar que o governo Trump voltasse sua atenção para o fim da guerra na Ucrânia enquanto permanece fortemente focado na guerra com o Irã "Estou propondo uma reunião", escreveu o presidente ucraniano.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que "seria ótimo" se Putin e Zelensky se encontrassem. "Eles deveriam resolver isso", disse Trump. Questionado sobre quais concessões teria instado Putin a fazer para pôr fim à guerra, Trump recusou-se a dar detalhes, mas disse que ambos os lados precisariam ceder.

Zelensky sugeriu que as negociações poderiam ser sediadas por um terceiro país neutro, descartando Moscou e Kiev como possíveis locais e sugerindo a Suíça, a Turquia ou os estados árabes como possíveis anfitriões.

"São os líderes que resolvem as questões cruciais. Sempre foi assim e sempre será", escreveu ele. "Proponho que se estabeleça uma data clara para essa reunião."

De acordo com Zelensky, a inteligência ucraniana indicava que a Rússia estava considerando planos para prolongar a guerra até 2027 e 2028, dependendo cada vez mais de ataques com mísseis balísticos para alcançar o que sua campanha terrestre não havia conseguido.

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