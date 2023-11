Em Casa Amarela, troca de tiros deixa dois homens mortos e uma idosa ferida nesta sexta (17)

A- A+

Uma intensa troca de tiros registrada na tarde desta sexta-feira (17), nas proximidades da rua da Harmonia, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, deixou dois homens mortos e uma idosa ferida.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível observar o momento em que policiais militares trocam tiros com os ocupantes de um carro que estava parado no local. Com a série de disparos, o trânsito na via chegou a ser interrompido.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início depois que uma equipe da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) recebeu a denúncia de que um veículo estaria realizando direção perigosa no bairro do Vasco da Gama.

Ao serem localizados pela polícia, os ocupantes teriam efetuado vários disparos de arma de fogo contra a viatura e seguiram em fuga. Já nas proximidades do mercado de Casa Amarela, os homens teriam iniciado um novo confronto com uma viatura da Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (CIPMoto).

Durante a troca de tiros, os suspeitos foram atingidos e removidos pela Polícia Militar para a UPA de Nova Descoberta. Os homens não resistiram aos ferimentos. Além deles, uma mulher de 60 anos também foi baleada durante o tiroteio. A idosa foi socorrida para a mesma unidade de saúde que os suspeitos. O estado da vítima não foi divulgado.

De acordo com a PM, uma pistola calibre .40 com três carregadores, munições e cápsulas deflagradas foram apreendidas durante a ação. A ocorrência foi encaminhada para o DHPP.





Veja também

ESTRUTURA Hackathon aponta soluções para redução dos alagamentos no Recife; confira detalhes