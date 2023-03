A- A+

GRANDE RECIFE Em celebração ao Dia Mundial do Cuscuz, Jaboatão recebe "Maior Cuscuz do Mundo" neste domingo (19) A ação acontece no Parque da Cidade, às margens da BR-101, a partir das 15h

O Maior Cuscuz do Mundo, tradicional em Caruaru, no Agreste, será preparado e distribuído gratuitamente neste domingo (19), em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, em comemoração ao Dia Mundial do Cuscuz.



A ação acontece no Parque da Cidade, às margens da BR-101, a partir das 15h. De acordo com a organização do evento, o cuscuz gigante terá mais de 600 kg. A expectativa é que cerca de 5 mil pessoas compareçam ao local e experimente a iguaria feita de flocos de milho. A programação conta com sorteios, dinâmicas, brindes e atrações musicais com trio pé de serra.



"O Maior Cuscuz do Mundo já é tradição em Caruaru, está presente todos os anos na programação do São João e nunca tinha chegado à Região Metropolitana do Recife. Aproveitamos a data e vamos celebrar essa mistura tão simples, composta de flocão de milho e água, mas que carrega consigo história e alimenta muita gente", afirmou o diretor de marketing da ASA Indústria, Wagner Mendes.

O Maior Cuscuz do Mundo foi criado pelo promotor de eventos José Augusto Soares e teve sua primeira edição em 1993 e se tornou popular nos festejos juninos no Agreste de Pernambuco, inclusive na festa das comidas gigantes, que é considerada umas das principais programações do São João em Caruaru.

