Natal: Samu Recife distribui brinquedos para crianças do Compaz Miguel Arraes

Em clima natalino, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) distribuiu brinquedos para crianças beneficiadas pelo Compaz Miguel Arraes, localizado no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife, nessa terça-feira (12). A ação, chamada de "Samu Solidário", é resultado da campanha de arrecadação de brinquedos e donativos promovida pelo próprio serviço.

Até o momento, a mobilização solidária resultou na arrecadação de aproximadamente 1300 brinquedos e cerca de 20 cestas básicas. Esses donativos devem ser destinados a crianças e jovens assistidos por 11 ONGs do Recife.

A entrega no Compaz contou com presença do Papai Noel, que chegou ao local em ambulância carregada com cerca de 600 presentes.

"Promover mais uma vez o Samu Solidário é motivo de imensa gratidão. Ver as pessoas unindo esforços para tornar o Natal das crianças mais especial nos enche de alegria e esperança. Acreditamos no poder da solidariedade e no impacto positivo que pequenos gestos podem ter. Agradeço a todos que contribuíram até agora. Cada brinquedo, cada cesta básica faz a diferença", agradeceU o coordenador do Samu Metropolitano Recife, Leonardo Gomes.

