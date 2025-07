A- A+

Pernambuco Em cerimônia no Palácio do Campo das Princesas, Raquel Lyra recebe imagem de Nossa Senhora de Nazaré Evento tem como objetivo divulgar o Círio de Nazaré, além da COP30, prevista para acontecer em novembro em Belém

Em cerimônia realizada no início da tarde desta terça-feira (1º), no Palácio do Campo das Princesas, a governadora Raquel Lyra recebeu a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A Santa tem passado por diversos estados brasileiros, com o objetivo de divulgar o Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do País, realizada no mês de outubro, em Belém, no Pará.

A solenidade foi conduzida pelo Frei Cidimário, e contou com a presença da vice-governadora Priscila Krause, e do coordenador da festa do Círio de Nazaré, Antônio Sousa. O itinerário do símbolo sagrado integra, também, o período de divulgação da COP30, prevista para ocorrer em novembro, na capital paraense.

Emocionada durante a cerimônia, a governadora ressaltou a importância de receber no Estado a imagem da padroeira do povo paraense.

“Nós somos um povo muito resiliente, de muita fé e de muita devoção. Só posso agradecer pela oportunidade de poder recebe Nossa Senhora de Nazaré. A mim, como devota de Nossa Senhora, assim como Priscila (Krause), mas pedir para que possa abençoar o povo de Pernambuco. Quero ir para lá para conhecer de perto a beleza do Círio de Nazaré”, iniciou.

"Ela vir aqui hoje, representa um pouco da renovação de todo esse sentimento de compromisso com a população, que a gente nunca vai conhecer pelo nome, mas que precisa do serviço do Governo de Pernambuco", seguiu Raquel Lyra.

Responsável por acompanhar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré em Pernambuco, o coordenador da festa do Círio, Antônio Sousa, ressaltou a fé do povo pernambucano e nordestino. "O mundo hoje está muito complicado, muito difícil. Então, a religião, a devoção por Nossa Senhora, nos ajuda a caminhar melhor. Aqui em Pernambuco não é surpresa, o nordestino tem uma devoção muito grande por Nossa Senhora. Se Deus quiser, vamos voltar muitas vezes aqui", salientou.

A visita de Nossa Senhora do Nazaré ao Estado também acontece por conta da exposição "Caminhos para Belém - o amor que flui como água", inspirada na caminhada de fé dos peregrinos, do fotógrafo paraense Alexandre Baena, que também marcou presença no Palácio do Campó das Princesas. A mostra tem abertura oficial nesta terça, no Centro Cultural Cais do Sertão, no Recife Antigo.

