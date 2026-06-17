Em clima de Copa e São João, Recife vai transmitir jogos do Brasil em telão na Avenida Rio Branco
Na sexta-feira (19), a prefeitura da capital pernambucana montará um telão para a transmissão da partida entre Brasil e Haiti
Quem for curtir a programação de São João do polo Rio Branco, no Bairro do Recife, nos dias de jogos do Brasil, também poderá torcer pela seleção brasileira.
Na sexta-feira (19), a prefeitura da capital pernambucana montará um telão para a transmissão gratuita da partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo 2026, marcada para iniciar às 21h30.
A transmissão também ocorrerá no último confronto da seleção pelo Grupo C, que acontece no dia 24 de junho, feriado de São João, às 19h, contra a Escócia.
Após as pausas para acompanhar as partidas, as apresentações seguirão ocorrendo no local.
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Segundo o prefeito Victor Marques, com a iniciativa, o público poderá acompanhar o jogo sem deixar de aproveitar os festejos.
"Será mais uma oportunidade para reunir os recifenses em um ambiente de confraternização, celebrando nossas tradições e torcendo pela Seleção Brasileira”, destacou o gestor.
Temática para o período junino, a Avenida Rio Branco recebeu cidade cenográfica, iluminação especial, balões, bandeirinhas e um pórtico inspirado no fuxico.
- Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife
- Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife
- Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife
- Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife
- Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife
No local, foi montada a Vila Junina com 13 casinhas coloridas que reúnem serviços, gastronomia, artesanato e brincadeiras típicas, além da capela cenográfica.
Já o espaço "Sala de Reboco" foi decorado com bandeiras, balões iluminados e tecidos de chita para receber apresentações culturais e shows até o dia 28 de junho.
Entre as atrações confirmadas estão Trio Arranca Rabo, Kelly Rosa, Trio 100% Mulher, Cantata Junina, Quadrilha Junina Lumiar, André Lins e Terezinha do Acordeon (confira programação completa ao final do texto).
Festejos em outros polos
Com o tema “Nossa Raiz”, o São João do Recife 2026 reúne mais de 1,2 mil apresentações em 14 polos, além de concursos de quadrilhas, procissões, caminhadas culturais e exposição gastronômica
No Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte da cidade, os shows no palco principal começam a partir desta quinta-feira (18), com apresentação da Banda Sinfônica do Recife ao lado de Anastácia e Juliana Linhares, seguida pelo cantor Santanna.
Ao longo da programação, também passarão pelo palco nomes como Caju e Castanha, Geraldinho Lins, Capim com Mel, Assisão, Elba Ramalho, Lia de Itamaracá, Nando Cordel e Maciel Melo.
Já o Pátio de São Pedro, no bairro de São José, na área central da cidade, receberá programação entre os dias 27 e 29 de junho, com atrações como Ciranda Imperial, Cláudio Rabeca, Zé Brown, Coco das Mulheres, Mestre Ambrósio e Siba.
Confira programação do Polo Rio Branco:
Dia 17 de junho
- 17h - Trio Arranca Rabo
- 18h - Trio Mexe Mexe
- 19h30 - Rabecado
- 21h - Lucinha Guerra
Dia 18 de junho
- 12h - Trio Palha de Milho (Itinerante)
- 17h - Trio Culé de Xá
- 18h - Kelly Rosa
- 19h30 - Aracílio Araújo
- 21h - Pandeirada - Miguel Marinho
Dia 19 de junho
- 12h - Trio Nordeste Show (Itinerante)
- 16h - Trio Sanfona do Povo
- 17h - Trio Xodó Maior
- 18h - Trio 100% Mulher
- 19h50 - Márcia Pequeno
- 21h30 - Pausa para jogo do Brasil
- 23h30 - Regente Joaquim
Dia 20 de junho
- 12h - Trio Astral (Itinerante)
- 16h - Balé Popular do Recife
- 17h - Cantata Junina
- 19h30 - Balancê Poético
- 21h - Mônica Feijó
- 22h30 - Laís Senna
- 0h - Luciano Magno
Dia 21 de junho
- 12h - Forró Chão de Barro (Itinerante)
- 15h - Cavalo Marinho Boi Pintado
- 16h - Quadrilha Junina Lumiar
- 17h - Coco dos Pretos
- 18h - Adiel Luna
- 19h30 - Luan Nascimento
- 21h - Walkyria Mendes
Dia 22 de junho
- 12h - Trio Forró Luado (Itinerante)
- 17h - Candeeiro Encantado Forró
- 18h - Remanso do Forró
- 19h30 - Luciano Ferraz
- 21h - André Lins
Dia 23 de junho
- 12h - Trio Forró Brasileiro (Itinerante)
- 15h - Quadrilha Junina Origem Nordestina
- 16h - Trio Forró das Cumádi
- 17h - Mestre Galo Preto
- 18h - Mevinha Queiroga
- 19h30 - Ava Guimarães
- 21h - Sarah Leandro
- 22h30 - Larissa Lisboa
- 0h - Isadora Melo
Dia 24 de junho
- 12h - Trio Nilza Ângela
- 15h - Quadrilha Junina Zabumba
- 16h - Cia de Dança Perna de Palco
- 17h - Grupo Chinelo de Iaiá
- 18h - Pablitto
- 19h - Pausa para jogo do Brasil
- 21h - Pecinho Amorim
Dia 26 de junho
- 12h - Trio Harmonia (Itinerante)
- 17h - Coco do Rosário
- 18h - Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa
- 19h30 - Chiló Trio
- 21h - Felipe Costta
- 22h30 - César Amaral
- 0h - Clara Sobral
Dia 27 de junho
- 12h - Trio Tempero do Forró
- 16h - Quadrilha Junina Dona Matuta
- 17h - Balé Deveras
- 18h - Coco do Juremá
- 19h30 - Reinivaldo Pinheiro
- 21h - Alexandre Rodrigues - Baile de Pife
- 22h30 - Nailson Vieira
- 0h - Banda Coruja e Seus Tangarás
Dia 28 de junho
- 12h - Trio Forró Bombado (Itinerante)
- 14h - Cia Trapiá de Dança
- 15h - Quadrilha Raio de Sol
- 16h - Coco de Umbigada
- 17h - Ângelo Gabriel
- 18h - Terezinha do Acordeon
- 19h30 - Juba