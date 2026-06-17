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Recife Em clima de Copa e São João, Recife vai transmitir jogos do Brasil em telão na Avenida Rio Branco Na sexta-feira (19), a prefeitura da capital pernambucana montará um telão para a transmissão da partida entre Brasil e Haiti

Quem for curtir a programação de São João do polo Rio Branco, no Bairro do Recife, nos dias de jogos do Brasil, também poderá torcer pela seleção brasileira.



Na sexta-feira (19), a prefeitura da capital pernambucana montará um telão para a transmissão gratuita da partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo 2026, marcada para iniciar às 21h30.



A transmissão também ocorrerá no último confronto da seleção pelo Grupo C, que acontece no dia 24 de junho, feriado de São João, às 19h, contra a Escócia.



Após as pausas para acompanhar as partidas, as apresentações seguirão ocorrendo no local.

Segundo o prefeito Victor Marques, com a iniciativa, o público poderá acompanhar o jogo sem deixar de aproveitar os festejos.



"Será mais uma oportunidade para reunir os recifenses em um ambiente de confraternização, celebrando nossas tradições e torcendo pela Seleção Brasileira”, destacou o gestor.



Temática para o período junino, a Avenida Rio Branco recebeu cidade cenográfica, iluminação especial, balões, bandeirinhas e um pórtico inspirado no fuxico.

Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife

Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife

Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife

Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife

Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife

No local, foi montada a Vila Junina com 13 casinhas coloridas que reúnem serviços, gastronomia, artesanato e brincadeiras típicas, além da capela cenográfica.



Já o espaço "Sala de Reboco" foi decorado com bandeiras, balões iluminados e tecidos de chita para receber apresentações culturais e shows até o dia 28 de junho.

Entre as atrações confirmadas estão Trio Arranca Rabo, Kelly Rosa, Trio 100% Mulher, Cantata Junina, Quadrilha Junina Lumiar, André Lins e Terezinha do Acordeon (confira programação completa ao final do texto).



Festejos em outros polos

Com o tema “Nossa Raiz”, o São João do Recife 2026 reúne mais de 1,2 mil apresentações em 14 polos, além de concursos de quadrilhas, procissões, caminhadas culturais e exposição gastronômica

No Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte da cidade, os shows no palco principal começam a partir desta quinta-feira (18), com apresentação da Banda Sinfônica do Recife ao lado de Anastácia e Juliana Linhares, seguida pelo cantor Santanna.



Ao longo da programação, também passarão pelo palco nomes como Caju e Castanha, Geraldinho Lins, Capim com Mel, Assisão, Elba Ramalho, Lia de Itamaracá, Nando Cordel e Maciel Melo.

Já o Pátio de São Pedro, no bairro de São José, na área central da cidade, receberá programação entre os dias 27 e 29 de junho, com atrações como Ciranda Imperial, Cláudio Rabeca, Zé Brown, Coco das Mulheres, Mestre Ambrósio e Siba.



Confira programação do Polo Rio Branco:

Dia 17 de junho

17h - Trio Arranca Rabo

18h - Trio Mexe Mexe

19h30 - Rabecado

21h - Lucinha Guerra

Dia 18 de junho

12h - Trio Palha de Milho (Itinerante)

17h - Trio Culé de Xá

18h - Kelly Rosa

19h30 - Aracílio Araújo

21h - Pandeirada - Miguel Marinho

Dia 19 de junho

12h - Trio Nordeste Show (Itinerante)

16h - Trio Sanfona do Povo

17h - Trio Xodó Maior

18h - Trio 100% Mulher

19h50 - Márcia Pequeno

21h30 - Pausa para jogo do Brasil

23h30 - Regente Joaquim

Dia 20 de junho

12h - Trio Astral (Itinerante)

16h - Balé Popular do Recife

17h - Cantata Junina

19h30 - Balancê Poético

21h - Mônica Feijó

22h30 - Laís Senna

0h - Luciano Magno

Dia 21 de junho

12h - Forró Chão de Barro (Itinerante)

15h - Cavalo Marinho Boi Pintado

16h - Quadrilha Junina Lumiar

17h - Coco dos Pretos

18h - Adiel Luna

19h30 - Luan Nascimento

21h - Walkyria Mendes

Dia 22 de junho

12h - Trio Forró Luado (Itinerante)

17h - Candeeiro Encantado Forró

18h - Remanso do Forró

19h30 - Luciano Ferraz

21h - André Lins

Dia 23 de junho

12h - Trio Forró Brasileiro (Itinerante)

15h - Quadrilha Junina Origem Nordestina

16h - Trio Forró das Cumádi

17h - Mestre Galo Preto

18h - Mevinha Queiroga

19h30 - Ava Guimarães

21h - Sarah Leandro

22h30 - Larissa Lisboa

0h - Isadora Melo

Dia 24 de junho

12h - Trio Nilza Ângela

15h - Quadrilha Junina Zabumba

16h - Cia de Dança Perna de Palco

17h - Grupo Chinelo de Iaiá

18h - Pablitto

19h - Pausa para jogo do Brasil

21h - Pecinho Amorim

Dia 26 de junho

12h - Trio Harmonia (Itinerante)

17h - Coco do Rosário

18h - Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa

19h30 - Chiló Trio

21h - Felipe Costta

22h30 - César Amaral

0h - Clara Sobral

Dia 27 de junho

12h - Trio Tempero do Forró

16h - Quadrilha Junina Dona Matuta

17h - Balé Deveras

18h - Coco do Juremá

19h30 - Reinivaldo Pinheiro

21h - Alexandre Rodrigues - Baile de Pife

22h30 - Nailson Vieira

0h - Banda Coruja e Seus Tangarás

Dia 28 de junho

12h - Trio Forró Bombado (Itinerante)

14h - Cia Trapiá de Dança

15h - Quadrilha Raio de Sol

16h - Coco de Umbigada

17h - Ângelo Gabriel

18h - Terezinha do Acordeon

19h30 - Juba

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