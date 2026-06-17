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Recife

Em clima de Copa e São João, Recife vai transmitir jogos do Brasil em telão na Avenida Rio Branco

Na sexta-feira (19), a prefeitura da capital pernambucana montará um telão para a transmissão da partida entre Brasil e Haiti

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Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do MundoPolo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo - Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife

Quem for curtir a programação de São João do polo Rio Branco, no Bairro do Recife, nos dias de jogos do Brasil, também poderá torcer pela seleção brasileira.

Na sexta-feira (19), a prefeitura da capital pernambucana montará um telão para a transmissão gratuita da partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo 2026, marcada para iniciar às 21h30.

A transmissão também ocorrerá no último confronto da seleção pelo Grupo C, que acontece no dia 24 de junho, feriado de São João, às 19h, contra a Escócia. 

Após as pausas para acompanhar as partidas, as apresentações seguirão ocorrendo no local.

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Segundo o prefeito Victor Marques, com a iniciativa, o público poderá acompanhar o jogo sem deixar de aproveitar os festejos.

"Será mais uma oportunidade para reunir os recifenses em um ambiente de confraternização, celebrando nossas tradições e torcendo pela Seleção Brasileira”, destacou o gestor.

Temática para o período junino, a Avenida Rio Branco recebeu cidade cenográfica, iluminação especial, balões, bandeirinhas e um pórtico inspirado no fuxico. 

  • Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife
    Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife
  • Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife
    Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife
  • Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife
    Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife
  • Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife
    Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife
  • Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife
    Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife

No local, foi montada a Vila Junina com 13 casinhas coloridas que reúnem serviços, gastronomia, artesanato e brincadeiras típicas, além da capela cenográfica.

Já o espaço "Sala de Reboco" foi decorado com bandeiras, balões iluminados e tecidos de chita para receber apresentações culturais e shows até o dia 28 de junho.

Entre as atrações confirmadas estão Trio Arranca Rabo, Kelly Rosa, Trio 100% Mulher, Cantata Junina, Quadrilha Junina Lumiar, André Lins e Terezinha do Acordeon (confira programação completa ao final do texto).

Festejos em outros polos
Com o tema “Nossa Raiz”, o São João do Recife 2026 reúne mais de 1,2 mil apresentações em 14 polos, além de concursos de quadrilhas, procissões, caminhadas culturais e exposição gastronômica

No Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte da cidade, os shows no palco principal começam a partir desta quinta-feira (18), com apresentação da Banda Sinfônica do Recife ao lado de Anastácia e Juliana Linhares, seguida pelo cantor Santanna.

Ao longo da programação, também passarão pelo palco nomes como Caju e Castanha, Geraldinho Lins, Capim com Mel, Assisão, Elba Ramalho, Lia de Itamaracá, Nando Cordel e Maciel Melo.

Já o Pátio de São Pedro, no bairro de São José, na área central da cidade, receberá programação entre os dias 27 e 29 de junho, com atrações como Ciranda Imperial, Cláudio Rabeca, Zé Brown, Coco das Mulheres, Mestre Ambrósio e Siba.

Confira programação do Polo Rio Branco:
Dia 17 de junho

Dia 18 de junho

Dia 19 de junho

Dia 20 de junho

Dia 21 de junho

Dia 22 de junho

Dia 23 de junho

Dia 24 de junho

Dia 26 de junho

Dia 27 de junho

Dia 28 de junho

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