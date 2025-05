Em clima de Dia das Mães, ONG CasaRosa realiza bazar solidário a partir desta quarta (7); saiba mais

A- A+

Em celebração ao Dia das Mães, a ONG CasaRosa irá realizar mais uma edição do Bazar Solidário. A iniciativa acontece a partir desta quarta-feira (7) e vai até a próxima sexta (9), das 9h às 17h, no Mar Hotel, localizado no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

O projeto, realizado a partir de doações de voluntários, é uma oportunidade para quem deseja adquirir peças novas e seminovas, além de contribuir com a moda circular.

Cerca de cinco mil peças estarão disponíveis, entre roupas femininas, masculinas e infantis, além de acessórios e perfumes, com valores a partir de R$ 5.

"Além da participação no Bazar Solidário, o público também pode doar outros itens novos e seminovos para comercialização durante o evento ou mesmo conhecer mais possibilidades de abraçar a nossa causa no dia a dia como o voluntariado, por exemplo”, destaca uma das gestoras da CasaRosa, Kadja Camilo.

A inciativa tem como objetivo levantar recursos financeiros para dar continuidade ao acolhimento de mulheres que vêm do interior de Pernambuco para realizar o tratamento contra o câncer, principalmente de mama, nos hospitais públicos do Recife.

Todo o valor arrecadado será integralmente destinado para sustentar e expandir os serviços oferecidos pela instituição, que possui sede no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife.

Serviço:

O quê: Bazar Solidário da ONG CasaRosa

Onde: Mar Hotel – Rua Barão de Souza Leão, 451 – Boa Viagem (Recife/PE)

Quando: a partir desta quarta (7) até a sexta (9) de maio de 2025

Horário: das 9h às 17h

Acesso: livre/gratuito

Outras informações: @casarosa.ong e (81) 98176-6302 (WhatsApp).

