Em clima junino, Recife recebe 3° encontro de dançarinos de forró neste sábado (10)

Neste sábado (10), Recife será palco da 3ª Edição do Baile de São João da Novo Passo. O evento, que contará com cerca de 200 dançarinos de forró, acontecerá no Sesc Santo Amarro, área central da capital, e terá início às 20h, se estendendo até às 3h da manhã do domingo (11).

O encontro terá atrações como as Januárias, trio pé de serra pernambucano formado por mulheres. Além disso, o público contará ainda com apresentação do DJ Vinni, que fará show à parte com forró raiz adaptado à música eletrônica.

Para participar do encontro, é necessário estar matriculado na Escola de Dança Novo Passo. Quem desejar comparecer deverá comprar os ingressos, que custam R$ 65, e podem ser adquiridos através no número (81) - 9 9500.4991.

A iniciativa faz parte de uma preparação que durou meses, entre aulas, ensaios e treinamentos dos dançarinos. “Todos os anos buscamos preparar pessoas que sonham em aprender a dançar forró. E, como parte de celebrar esse aprendizado, organizamos um evento para que cada pessoa possa participar, dançar e colocar em prática todas as suas habilidades” disse a professora de dança, Catarina Ramos.

Já Bruno Gomes, professor de dança, revelou que o objetivo do encontro é celebrar a cultura nordestina: “A nossa região tem uma riqueza musical incalculável, e queremos poder, neste evento, valorizá-la ainda mais, principalmente quando nós alinhamos musicalidade com dança” destacou.

