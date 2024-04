A- A+

exposição Em combate ao racismo, MPPE inaugura exposição com textos processuais como expressões artísticas Mostra será inaugurada nesta sexta-feira (5), às 17h, no Museu do Homem do Nordeste, em Casa Forte

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) inaugura a exposição “Memórias: enfrentamento ao racismo” nesta sexta-feira (5), às 17h, na Galeria Massangana, no Museu do Homem do Nordeste, em Casa Forte, Zona Norte do Recife.

A mostra traz a trajetória do órgão, especialmente do Grupo de Trabalho de Combate à Discriminação Racial (GT Racismo), o mais antigo em atuação no Brasil. A exposição visa a fazer um diálogo com a evolução do direito sobre o tema e o trabalho de artistas que abordam a racialidade.

“Esse projeto nasceu com o objetivo de promover a construção da memória institucional do Ministério Público de Pernambuco, a partir da sua atuação nas áreas criminal, cível e de cidadania", explicou a historiadora Ana Fabíola Correia da Costa, gerente da Divisão do Memorial Institucional, contando que foi idealizado em 2020.

Ainda de acordo com a historiadora, por conta da amplitude de abordagens que podem ser feitas no tema, optou-se por mostrar diversas visões. “O primeiro recorte escolhido foi o do enfrentamento ao racismo", explicou.

"Sobre gostar do que vê no espelho" , obra da artista Mavinus, presente na exposição. - Foto: Divulgação

A exposição é composta por pinturas, fotografias e performances audiovisuais dos artistas Amanda de Souza, Andressa Demski Rocha, Mavinus, Kênia Lua, Ronni FX e Ziel Karapotó. No mesmo espaço, estão flâmulas de voile suspensas, com frases impressas de textos extraídos de processos conduzidos pelo MPPE. Eles fazem referência à discriminação racial, além de painéis com falas de diferentes pensadores, como Lélia Gonzalez, Aílton Krenak e Frantz Fanon.

Também faz parte da exposição uma linha do tempo sobre a evolução das leis brasileiras e a atuação do GT Racismo, que situa o contexto explorado.

“A proposta é convidar o público a manusear arquivos do crime de racismo, oferecendo informações textuais e as imagens. Da mesma forma, queremos despertar experiências sensíveis e levar cada visitante a deixar sua impressão sobre o tema”, explicou a professora Elaine Müller, de Museologia da UFPE.

A exposição é uma realização do Projeto Memórias, executado pela Divisão Ministerial do Memorial Institucional (Dimmins) em parceria com a Divisão de Arquivo Histórico (Dimaq) do MPPE. A mostra segue aberta até o dia 16 de junho, com visitação de terça a sexta-feira, das 9h às 16h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 13h às 16h30.

Serviço

Exposição Memórias: enfrentamento ao racismo

Abertura: Sexta (5 de abril de 2024), às 17h

Período da exposição: 5 de abril a 16 de junho

Visitação: Terça a sexta-feira, das 9h às 16h30. Sábados, domingos e feriados das 13h às 16h30.

Local: Galeria Massangana, Museu do Homem do Nordeste/Fundaj, Av. 17 de Agosto, 2187, Casa Forte, Recife.

