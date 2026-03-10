A- A+

NOVO LETREIRO Em comemoração ao aniversário de 489 anos, nesta quinta (12), Recife troca letreiro no Marco Zero Já nesta terça (10), o equipamento antigo não está mais no local

Em comemoração ao aniversário de 489 anos, nesta quinta-feira (12), a prefeitura vai instalar um novo letreiro "RECIFE" no Marco Zero, centro da cidade.



Já nesta terça (10), o equipamento antigo não está mais no local. O letreiro é um dos pontos mais acessados da cidade, tanto por locais, quanto por turistas por ser um cartão-postal da cidade.

Segundo a gestão, "o equipamento substitui a estrutura anterior e renova um dos cenários mais emblemáticos da capital".

"O Marco Zero representa um ponto de encontro entre passado e presente e segue como palco de celebrações e registros que atravessam gerações", completou a prefeitura.



Ainda não há um horário oficial para a instalação da nova estrutura. A reportagem entrou em contato com a gestão municipal em busca da informação e aguarda retorno.



Programação extensa

Foi montada uma programação extensa e gratuita para a população com atrações já na quarta (11) em celebração ao aniversário da cidade.



Estão previstos salto de paraquedistas, concertos, novo letreiro da cidade e apresentações culturais com nomes como Dudu Nobre, Rael, Chico Chico e Sandra de Sá.

Ao todo, de acordo com a prefeitura, serão ofertados 20 eventos em diferentes partes da cidade. A festa, inclusive, não se resume somente à data do aniversáro, e seguirá com programação até o dia 29 de março.

Confira, abaixo, a programação gratuita completa do aniversário de 489 anos do Recife:

11 e 12/03 - Concertos da Orquestra Sinfônica do Recife

Onde: Teatro de Santa Isabel - Santo Antônio, Centro do Recife

Horário: 20h

12 e 14/03 - Recife Frevo Festival

Onde: Palco do Teatro do Parque - Boa Vista, centro do Recife

Horário: 19h (ingressos distribuídos gratuitamente a partir das 18h)

15/03 - Exibição de curtas de Kleber Mendonça Filho

Onde: Parque Apipucos - Zona Norte do Recife

Horário: 16h30

15/03 - Apresentação dos Guerreiros do Passo

Onde: Parque Apipucos - Zona Norte do Recife

Horário: 20h30 às 21h

15/03 - Festival Nova Brasil

Onde: Cais da Alfândega - Bairro do Recife, centro

Horário: A partir das 16h

15/03 - Apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã

Onde: Parque das Graças - Zona Norte do Recife

Horário: 16h30

22/03 - Salto de paraquedas

Onde: Orla da praia do Pina - Zona Sul do Recife

Horário: 10h

25/03 - Concerto Banda Sinfônica

Onde: Palco do Teatro do Parque - Boa Vista, centro do Recife

Horário: 20h (ingressos distribuídos gratuitamente a partir das 19h)

28/03 - Espetáculo O Cão (Grupo Magiluth)

Onde: Teatro de Santa Isabel - Santo Antônio, Centro do Recife

Horário: 20h

28 e 29/03 - Feira de artesanato Maré Cultural na Rio Branco

Onde: Avenida Rio Branco - Bairro do Recife, centro

Horário: Ao longo do dia

28 e 29/03 - Festival de Jazz do Recife 2026

Onde: Praça do Arsenal - Bairro do Recife, centro

Horário: Saída do cortejo às 15h na Rua do Bom Jesus.

