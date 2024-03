A- A+

487 anos do Recife Em comemoração ao aniversário do Recife, espetáculo" O Boi Voador" encanta público, no Marco Zero Pessoas que compareceram ao ponto histórico do Bairro do Recife puderam assistir ao show que tem texto e direção do dramaturgo Ruy Aguiar

A quarta edição do espetáculo a céu aberto “O Boi Voador” chamou a atenção do público, na noite deste domingo (17), no Marco Zero do Recife. Ele integrou a agenda de comemorações do aniversário da capital pernambucana, que completou 487 anos, na última terça-feira (12).

Pessoas que compareceram ao ponto histórico do Bairro do Recife puderam assistir ao show que tem texto e direção do dramaturgo Ruy Aguiar. Todos ficaram impressionados com a riqueza de detalhes das cenas.

Com imagens projetadas em prédios históricos do Marco Zero, e cerca de 90 atores, a peça retrata o século XVII, quando o Conde João Maurício de Nassau, personagem central da história, chegou para governar a Nova Holanda, como era chamado o Brasil em 1637. Ele veio com a intenção de construir aqui, onde hoje é o Recife, a ‘Cidade Maurícia’.

Nassau, acompanhado de intelectuais, surpreendeu a população, causando questionamentos e ansiedades acerca dos projetos que tinha para o povo, inclusive, de construir pontes para que a população atravessasse o Rio Capibaribe. Para a época, a obra era considerada ousada.

Veja também

Rússia Putin afirma que forças russas têm a vantagem no front na Ucrânia