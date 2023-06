Em comemoração ao dia de São Pedro, Olinda promove concurso de quadrilhas nesta quinta-feira (29)

A- A+

O dia de São Pedro, comemorado nesta quinta-feira (29), reserva diversas atrações em toda a Região Metropolitana do Recife (RMR). Este é o caso de Olinda, que promove, a partir das 18h, na Vila Olímpica de Rio Doce, mais um concurso de quadrilhas juninas na cidade.

Ao todo, nove grupos irão se apresentar pelo prêmio máximo de R$ 5 mil. Já os que ficarem em segundo e terceiro lugar, receberão as quantias de R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente.

Dentre as participantes, estão alguns destaques dos concursos deste ano, como a Raio de Sol, vencedora da edição deste ano do Festival Owtyn na Roça, em Jaboatão dos Guararapes. No entanto, a principal favorita ao título é a Lumiar, vencedora tanto do 37° Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas do Recife, quanto do Festival de Quadrilhas de Moreno.

Luciana Chaves, dançarina da Quadrilha Lumiar, revelou a importância do espetáculo do grupo neste ano, baseado na história de Tieta, de Jorge Amado: “À luz de Tieta é um espetáculo muito lindo, alegre e encantador. A gente quer levar essa energia boa para o público de Olinda, por isso estamos ansiosos e bastante animados. A meta é o primeiro lugar ou o pódio”, declarou.

Confira a programação completa:

18h – Abertura com Quadrilha dos Bonecos Gigantes de Olinda

19h30 – Junina Raio de Sol

20h15 – Junina Matutada

21h – Junina Sapeca

21h45 – Junina Rojão

22h30 – Junina Raízes

23h15 – Junina Xodó Junino

00h – Mirim Evolução

00h45 – Junina Traque

01h30 – Junina Lumiar



