O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) completa 63 anos de fundação na próxima terça-feira (13). E para marcar a data, será realizada uma série de atividades durante a semana.



A programação se inicia neste sábado (10), a partir das 9 horas, com um mutirão de saúde para a população no estacionamento do Hospital Pedro II.

No local, haverá ponto de vacinação contra a Covid-19 sem agendamento, aferição de pressão e glicose, orientação para a higiene bucal e uso racional de medicamentos, acolhimento terapêutico, atividades físicas e explicações sobre como melhorar a postura corporal no trabalho e nas atividades cotidianas.



Também serão distribuídos hipoclorito de sódio, seguido de orientação educativa para prevenção de arboviroses, utilizando maquetes.



No dia 13, às 10h30 será celebrada a Missa de Aniversário, seguida do tradicional corte de bolo. No dia seguinte, às 14h, os funcionários mais antigos serão homenageados em solenidade.



A presidente do Imip, Silvia Rissin, reforçou a importância do apoio da comunidade pernambucana.

“Os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, colaboradores, funcionários, voluntários e doadores são autores dessa história iniciada com o professor Fernando Figueira. Sigamos nessa construção coletiva, semeando a nossa missão e nossos valores”, afirmou.



A superintendente-geral do Imip, Tereza Campos, rememorou a trajetória de desafios “da casa”.

“Nesses anos, o Imip sempre ocupou um papel importante no enfrentamento dos desafios impostos pela saúde pública. Por isso, é essencial reafirmar nossos valores, princípios e compromisso social junto à população e ao Sistema Único Saúde, o SUS”, disse a superintendente-geral.



Conheça mais

O Imip é hoje o complexo hospitalar com o maior número de leitos do Norte e Nordeste do Brasil, com 1.147 leitos em toda a sua estrutura, localizada no bairro dos Coelhos, no Recife.



Realiza cerca de 72 mil consultas e quatro mil internamentos por mês. No ano passado, realizou mais de 400 partos mensais. São mais de três mil alunos na graduação e 1.500 na pós-graduação.



A instituição integra a Rede Oncológica de Pernambuco e é o único hospital habilitado no estado como Centro de Assistência em Alta Complexidade em Oncologia (Cacon); tem o maior centro de transplantes do Norte e Nordeste do Brasil, além de ser referência em saúde materno infantil.



Na área de ensino e pesquisa, o Imip atrai estudantes e profissionais da saúde de todo o Brasil e do exterior para aperfeiçoar os conhecimentos científicos. Além disso, oferece cursos de mestrado, doutorado, programas de residência médica e multiprofissional, MBA, além de diversos cursos de especialização.





