TRÂNSITO Em comemoração do Dia do Ciclista, Detran-PE realiza ação educativa no Recife e em Olinda O ato ocorre no domingo (20) e trará pontos importantes para segurança da população

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Drtran-PE) segue sua atuação na promoção de segurança para a população com ações educativas. Desta vez, técnicos do destacamento, auxiliados pela Turma do Fom-Fom, trupe de palhaços que ensinam sobre os perigos do trânsito, realizam uma orientação em comemoração ao Dia dos Ciclistas, celebrado no sábado (19), no Recife e em Olinda, um dia depois, no domingo (20).

Na capital, a ação será realizada na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central. Já em Olinda, o foco será na Praça do Fortim, no bairro do Carmo. Em ambos casos, o evento acontece das 9h às 12h.

Nos dois locais, agentes de Fiscalização do Trânsito irão disciplinar medidas de segurança que devem ser tomadas por ciclistas. As instruções incluem pedalar com cuidado como o foco das orientações, destacando a necessidade do ciclista portar equipamentos obrigatórios, como retrovisor esquerdo, campainha, dispositivo refletor, além de sinalização noturna lateral e nos pedais.

No Recife, o caminhão da Turma do Fom-Fom estará no local com atividades lúdicas para instruir as crianças sobre as regras de trânsito. Entre as brincadeiras, joguinhos e adivinhações relativas a condutas nas vias e avenidas para conscientizar a garotada, que poderá multiplicar as lições com os pais e familiares.

Já em Olinda, será celebrado um ano da implementação das ciclovias na cidade. Para isso, a ação trará situações que devem ser evitadas durante a pedalada. O ciclista não deve pedalar em ruas movimentadas, não pegar “carona” em ônibus ou caminhão, pedalar sem usar fones de ouvido e nunca ingerir bebida alcoólica, antes de pegar a bicicleta. Também haverá orientações para respeitar o pedestre, que tem a preferência.



