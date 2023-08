A- A+

SOLIDARIEDADE Em conjunto com o Hemope, Alepe realiza campanha de doação de sangue Iniciativa busca reforçar estoque do banco de sangue no estado

Em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) lançará nesta quarta-feira (16) uma campanha de doação de sangue.

A iniciativa, batizada com o slogan ‘Doar para Salvar’, tem o objetivo de incentivar os servidores públicos e a população a reforçar o estoque do banco de sangue.

Além dos servidores da Alepe, a ação também contará com a participação da Câmara de Vereadores do Recife e Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A população interessada também poderá participar do mutirão de doação, que acontece no próximo dia 29, das 8h às 16 horas, na Casa Joaquim Nabuco.

Para doar, é preciso ter mais de 16 anos. Os menores de idade devem estar acompanhados de um responsável legal. Já os adultos de até 69 anos precisam constar como doadores do Hemope.

Os voluntários devem pesar mais de 50 quilos, estar bem de saúde e alimentados. É preciso apresentar documento oficial com foto.

Antes da ação, uma equipe da fundação treinará servidores da Alepe para atuar como captadores de doadores de sangue.

De acordo com a fundação, o mês de julho sofre tradicionalmente com o comprometimento do estoque. Neste ano, a queda na coleta foi de 30%.

Atualmente, o Hemope é responsável por 80% da demanda transfusional de Pernambuco. Cada bolsa de sangue coletada é capaz de salvar de três a quatro vidas.

"A Alepe é mais uma instituição que se soma aos esforços para nos ajudar nessa árdua missão que é atender a população que necessita de sangue e salvar vidas", afirmou a supervisora de captação de doadores de sangue do Hemope, Josinete Gomes.

O presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto, acredita que a união de esforços para reforçar o banco de sangue é uma iniciativa que "valoriza a cidadania e fortalece a sintonia da Assembleia com a sociedade".

