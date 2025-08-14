Qui, 14 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta14/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
AGRADECIMENTO

Em conversa com Milei, Zelensky agradece apoio do argentino por 'paz justa' na Ucrânia

"Neste momento, as relações entre os nossos países estão atingindo um nível verdadeiramente elevado", disse o ucraniano

Reportar Erro
Presidente da Ucrânia, Volodymyr ZelenskyPresidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky - Foto: Folheto / SERVIÇO DE IMPRENSA PRESIDENCIAL DA UCRANIA / AFP

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou nesta quinta, 14, com o homólogo argentino, Javier Milei, no que chamou de ótimo diálogo, quando discutiram a situação da diplomacia.

Em postagem no X, o ucraniano afirmou que informou sobre contatos recentes com parceiros e enfatizou que a posição do país é "absolutamente clara: a Ucrânia precisa de uma paz justa e garantias de segurança confiáveis". Segundo ele, Milei está pronto para se esforçar pessoalmente para isso, no que agradeceu ao argentino.

Leia também

• Premiê britânico recebe Zelensky em Londres na véspera da cúpula Trump-Putin

• Zelensky e líderes europeus pressionam Trump para obter trégua na Ucrânia em reunião com Putin

• Trump quer reunião tripartite com Putin e Zelensky "quase imediatamente"

"Também discutimos as conquistas econômicas da Argentina, especialmente a desregulamentação e a superação da inflação. Parabenizei Javier por esses importantes resultados. A Ucrânia está interessada em estudar essa experiência e discutimos uma possível oportunidade para isso", afirmou.

"Neste momento, as relações entre os nossos países estão atingindo um nível verdadeiramente elevado. Tecnologia, economia, indústria agrícola - existem muitas áreas para potencial cooperação. Também concordamos em retomar o formato de consultas políticas entre os nossos Ministérios das Relações Exteriores. As nossas equipas trabalharão ativamente para garantir que estas ocorram o mais brevemente possível", disse o ucraniano.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter