Pastor Em culto para homens, pastor diz que já beijou a filha; veja o pronunciamento da jovem Emily, filha do pastor, disse que o beijo não foi de língua

O pastor Lucinho Barreto declarou, em um culto para homens, que beijou a boca de sua filha, Emily Barroso, enquanto ela estava distraída. O culto tinha como tema a paternidade.

No relato, que viralizou nas redes sociais, o líder religioso comentou que chamava a filha de "mulherão" em casa e que o beijo teve como finalidade garantir que ela fosse beijada primeiro por ele que pelo namorado.

Liderança da Igreja Batista de Lagoinha, um bairro de Belo Horizonte, Minas Gerais, Lucinho é conhecido por ter um tom mais jovial em suas pregações. A maioria de seus eventos é lotada por um público jovem.

O trecho do vídeo que viralizou pelo beijo dado em sua filha foi retirado de um vídeo de um evento disponibilizado no último dia 15 de abril no canal de YouTube da igreja.

"Eu peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela. Ela passava e eu dizia: Nossa, que mulherão. Ai se eu te pego. Um dia ela distraiu e eu dei um beijo na boca dela. E eu falei assim: Quando eu encontrar seu namorado eu vou falar: Você é o segundo, eu já beijei", diz Lucinho no relato religioso.

Segundo Lucinho, a intenção da fala era demonstrar seu comprometimento com a família.

Nesta sexta-feira (3), Emily fez um pronunciamento em suas redes sociais onde defende a fala do pai. Ela informou que não houve nenhum tipo de abuso sofrido e que o vídeo foi cortado para parecer que houve.

"Meu pai nunca me beijou de língua, nunca fez nada comigo", disse a jovem.

Segundo o G1, Lucinho está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais após a repercussão do vídeo.

