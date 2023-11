A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Em Cúpula do G20, Lula diz que acordo entre Israel e Hamas pode contribuir para uma solução pacífica Brasil assumirá presidência do G20 no próximo dia 1º de dezembro

Em uma reunião de cúpula virtual do G20 (grupo que reúne as maiores economias do mundo), nesta quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou o acordo anunciado por Israel, que envolve a libertação de reféns, mulheres e crianças, em troca de uma trégua temporária de quatro dias e a libertação de prisioneiros palestinos. Lula afirmou esperar que a medida contribua para uma solução pacífica entre os israelenses e o Hamas.

"Espero que esse acordo possa retomar um caminho para o fim do conflito e retomada de conversas de paz entre Israel e Palestina. Por meio do diálogo temos que recolocar o mundo no caminho da paz e da prosperidade" afirmou.

Lula defendeu o diálogo na solução de conflitos. Ressaltou que é preciso vontade politica entre os governante dos países e organismos internacionais.

Na última terça-feira, os sul-africanos convocaram os líderes do Brics (bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) para uma reunião virtual de emergência. O objetivo era discutir a situação na Faixa de Gaza, causada pelo conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas.

Lula voltou a criticar os israelenses, por causa da morte de civis palestinos. E alertou para o risco de a guerra se expandir para outros países da região.

O Brasil à frente do G20

O Brasil assumirá, em 1º de dezembro, a presidência do G20, com o desafio de emplacar as prioridades da política externa de Lula da Silva nos debates entre os líderes das maiores economias do planeta.

"A partir do dia 1º de dezembro divulgaremos o calendário e as notas conceituais que orientarão os trabalhos nas várias instâncias do G20" anunciou o presidente aos líderes do grupo.

