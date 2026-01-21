A- A+

VENEZUELA Em Davos, Trump diz que Venezuela aceitou acordo após ataque e dividirá receitas do petróleo O presidente também sugeriu que caminho devia ser escolhidos por mais "pessoas"

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse, em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta quarta-feira, 21, que a Venezuela aceitou o acordo proposto pelo mandatário após o ataque que retirou o ditador Nicolás Maduro do poder e que o novo governo em Caracas dividirá a receita do petróleo com os EUA.

"Mais países deveriam fazer isso acordo", disse Trump. "A Venezuela irá gerar mais dinheiro em seis meses do que nos últimos 20 anos. Todas as grandes empresas estão vindo conosco, é incrível de ver. A liderança tem sido muito boa", afirmou.

Trump também sugeriu que este caminho devia ser escolhidos por mais "pessoas". "A Venezuela se sairá bem de modo fantástico, nós agradecemos toda a cooperação. Assim que o ataque terminou, eles disseram: 'vamos fazer um acordo'", revelou o republicano.

