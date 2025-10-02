Em dez anos, violência contra a pessoa idosa dispara em Pernambuco; saiba como denunciar
Balanço coloca o estado como segundo no ranking de notificações em uma década
Com alta de 589,38% em um período de dez anos, a violência contra a pessoa idosa registra um avanço significativo em Pernambuco. De acordo com o Boletim Temático População Idosa divulgado nessa quarta-feira (1º) pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), o estado fica em segundo lugar no ranking nordestino de notificação de violência interpessoal contra idosos.
O balanço, que inclui registros de violência física, psicológica, tortura, sexual, negligência, entre outras formas de agressão, levou em consideração dados do período entre os anos de 2013 e 2023.
Na última década, o total de notificações no Brasil saltou de 8.179 em 2013 para 28.704 em 2023, um aumento de 250,90%. Na região Nordeste, o crescimento foi maior que a média nacional, atingindo a marca de 388%.
Leia também
• Polícia Civil reforça ações contra golpes em idosos durante Semana Estadual do Idoso
• Boca saudável: conheça os problemas e tratamentos para problemas dentários em idosos
Na região, o maior avanço nas notificações foi registrado no estado do Ceará, com aumento de 1850,50% em dez anos. Já Pernambuco aparece em segundo lugar, com uma alta de 589,38%.
Levando em consideração apenas os dados de 2023, Pernambuco lidera o ranking com o maior número de registros: 2.013, em seguida aparece o Ceará, com 1.970, e a Bahia, com 916.
De acordo com o economista da Coordenação de Estudos e Pesquisas da Sudene, Miguel Vieira, o balanço é essencial para identificar as necessidades da população idosa.
“Está em curso, mundial e nacionalmente, um processo de envelhecimento da população. Diante disso, reunir informações sobre a população idosa é de suma importância para o desenvolvimento de políticas públicas direcionadas a esse grupo, de modo que o Estado consiga ofertar bem-estar e qualidade de vida à população dessa faixa etária”, afirmou.
Onde denunciar em Pernambuco
As denúncias podem ser realizadas de forma gratuita e, em muitos casos, anônima. Elas podem ser feitas pela própria pessoa idosa, por familiares, vizinhos, profissionais ou qualquer cidadão que testemunhe uma situação de violação de direitos.
Em Pernambuco, diversos órgãos públicos atuam na proteção dos direitos da pessoa idosa.
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Pernambuco (CEDPI-PE)
Endereço: Empresarial Palmira II – Av. Conde da Boa Vista, 1410, 1º andar – Boa Vista, Recife/PE – CEP: 50060-001
Telefone: (81) 3183-3286
E-mail: [email protected]
Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa (CIAPPI)
Endereço: Rua Santo Elias, 535, 2º andar – Espinheiro, Recife/PE
Telefones: (81) 3182-7648 / (81) 3182-7649
E-mail: [email protected]
Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Unidade de Gestão e Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa – SJDH
Endereço: Empresarial Palmira II – Av. Conde da Boa Vista, 1410, 4º andar – Boa Vista, Recife/PE – CEP: 50060-001
Telefone: (81) 3183-3214
E-mail: [email protected]
Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Procon Pernambuco
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 141 – Santo Antônio, Recife/PE
Telefones: 0800 282 1512 / (81) 3181-7000
E-mail: [email protected]
Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Delegacia do Idoso – Polícia Civil de Pernambuco
Endereço: Rua da Glória, 301 – São José, Recife/PE
Telefone: (81) 3184-3772
E-mail: [email protected]
Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Defensoria Pública do Estado de Pernambuco
Endereço: Av. Manoel Borba, 640 – Edifício Progresso – Boa Vista, Recife/PE
Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 15h
Ouvidoria-Geral do Estado de Pernambuco
Endereço: Rua Santo Elias, 535 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52020-095
Telefone: (81) 3183-0800
E-mail: [email protected]
Site: www.ouvidoria.pe.gov.br
Ministério Público de Pernambuco – Ouvidoria
Endereço: Rua do Imperador Dom Pedro II, 473 – Santo Antônio, Recife/PE
Telefone (WhatsApp): (81) 99319-3350
E-mail: [email protected]
Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h
Disque 100 – Disque Direitos Humanos
Telefone: 100
Atendimento: 24 horas por dia, todos os dias, inclusive feriados
Observação: Atendimento nacional, gratuito e anônimo
Delegacia Online – Polícia Civil de Pernambuco
Site: servicos.sds.pe.gov.br/delegacia
Serviço: Registro online de ocorrências, inclusive violência contra idosos
Atendimento: 24h, via internet