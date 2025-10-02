A- A+

LEVANTAMENTO Em dez anos, violência contra a pessoa idosa dispara em Pernambuco; saiba como denunciar Balanço coloca o estado como segundo no ranking de notificações em uma década

Com alta de 589,38% em um período de dez anos, a violência contra a pessoa idosa registra um avanço significativo em Pernambuco. De acordo com o Boletim Temático População Idosa divulgado nessa quarta-feira (1º) pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), o estado fica em segundo lugar no ranking nordestino de notificação de violência interpessoal contra idosos.



O balanço, que inclui registros de violência física, psicológica, tortura, sexual, negligência, entre outras formas de agressão, levou em consideração dados do período entre os anos de 2013 e 2023.



Na última década, o total de notificações no Brasil saltou de 8.179 em 2013 para 28.704 em 2023, um aumento de 250,90%. Na região Nordeste, o crescimento foi maior que a média nacional, atingindo a marca de 388%.

Leia também • Polícia Civil reforça ações contra golpes em idosos durante Semana Estadual do Idoso • Boca saudável: conheça os problemas e tratamentos para problemas dentários em idosos

Na região, o maior avanço nas notificações foi registrado no estado do Ceará, com aumento de 1850,50% em dez anos. Já Pernambuco aparece em segundo lugar, com uma alta de 589,38%.



Levando em consideração apenas os dados de 2023, Pernambuco lidera o ranking com o maior número de registros: 2.013, em seguida aparece o Ceará, com 1.970, e a Bahia, com 916. Na região, o maior avanço nas notificações foi registrado no estado do Ceará, com aumento de 1850,50% em dez anos. Já Pernambuco aparece em segundo lugar, com uma alta de 589,38%.Levando em consideração apenas os dados de 2023, Pernambuco lidera o ranking com o maior número de registros: 2.013, em seguida aparece o Ceará, com 1.970, e a Bahia, com 916.

Na avaliação da Sudene , os dados apontam para uma escalada contínua e acentuada das notificações de violência contra a população idosa. O entendimento da Superintendência é de que o fenômeno pode ser um reflexo tanto de um aumento real dos casos de agressão quanto de uma maior conscientização que leva a mais denúncias.

Confira outras informações sobre o cuidado com idosos:





De acordo com o economista da Coordenação de Estudos e Pesquisas da Sudene, Miguel Vieira, o balanço é essencial para identificar as necessidades da população idosa.

“Está em curso, mundial e nacionalmente, um processo de envelhecimento da população. Diante disso, reunir informações sobre a população idosa é de suma importância para o desenvolvimento de políticas públicas direcionadas a esse grupo, de modo que o Estado consiga ofertar bem-estar e qualidade de vida à população dessa faixa etária”, afirmou.

Onde denunciar em Pernambuco

As denúncias podem ser realizadas de forma gratuita e, em muitos casos, anônima. Elas podem ser feitas pela própria pessoa idosa, por familiares, vizinhos, profissionais ou qualquer cidadão que testemunhe uma situação de violação de direitos.

Em Pernambuco, diversos órgãos públicos atuam na proteção dos direitos da pessoa idosa.

Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Pernambuco (CEDPI-PE)

Endereço: Empresarial Palmira II – Av. Conde da Boa Vista, 1410, 1º andar – Boa Vista, Recife/PE – CEP: 50060-001

Telefone: (81) 3183-3286

E-mail: [email protected]

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h



Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa (CIAPPI)

Endereço: Rua Santo Elias, 535, 2º andar – Espinheiro, Recife/PE

Telefones: (81) 3182-7648 / (81) 3182-7649

E-mail: [email protected]

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h



Unidade de Gestão e Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa – SJDH

Endereço: Empresarial Palmira II – Av. Conde da Boa Vista, 1410, 4º andar – Boa Vista, Recife/PE – CEP: 50060-001

Telefone: (81) 3183-3214

E-mail: [email protected]

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h



Procon Pernambuco

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 141 – Santo Antônio, Recife/PE

Telefones: 0800 282 1512 / (81) 3181-7000

E-mail: [email protected]

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h



Delegacia do Idoso – Polícia Civil de Pernambuco

Endereço: Rua da Glória, 301 – São José, Recife/PE

Telefone: (81) 3184-3772

E-mail: [email protected]

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h



Defensoria Pública do Estado de Pernambuco

Endereço: Av. Manoel Borba, 640 – Edifício Progresso – Boa Vista, Recife/PE

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 15h



Ouvidoria-Geral do Estado de Pernambuco

Endereço: Rua Santo Elias, 535 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52020-095

Telefone: (81) 3183-0800

E-mail: [email protected]

Site: www.ouvidoria.pe.gov.br



Ministério Público de Pernambuco – Ouvidoria

Endereço: Rua do Imperador Dom Pedro II, 473 – Santo Antônio, Recife/PE

Telefone (WhatsApp): (81) 99319-3350

E-mail: [email protected]

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h



Disque 100 – Disque Direitos Humanos

Telefone: 100

Atendimento: 24 horas por dia, todos os dias, inclusive feriados

Observação: Atendimento nacional, gratuito e anônimo



Delegacia Online – Polícia Civil de Pernambuco

Site: servicos.sds.pe.gov.br/delegacia

Serviço: Registro online de ocorrências, inclusive violência contra idosos

Atendimento: 24h, via internet

Veja também