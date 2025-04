Em dia de sol, muitos aproveitam a Sexta-feira da Paixão nas praia do Recife; veja imagens

A- A+

E a Sexta-feira da Paixão (18) também deu praia. Nas praias de Boa Viagem do Pina, na Zona Sul do Recife, a movimentação é moderada. As pessoas aproveitam as baixas ondas para brincar, próximo à faixa de areia.

Praia do Pina nesta Sexta da Paixão - Arthur Motta/Folha de Pernambuco

Praia do Pina nesta Sexta da Paixão - Arthur Motta/Folha de Pernambuco

Praia do Pina nesta Sexta da Paixão - Arthur Motta/Folha de Pernambuco

Praia do Pina nesta Sexta da Paixão - Arthur Motta/Folha de Pernambuco

Praia de Boa Viagem nesta Sexta da Paixão - Arthur Motta/Folha de Pernambuco

Praia de Boa Viagem nesta Sexta da Paixão - Arthur Motta/Folha de Pernambuco

Com águas na temperatura dos 27º C e sensação térmica de 31º C, o mar é uma boa pedida para quem deseja curtir o feriadão perto da natureza.

As ondas, segundo a Tábua de Marés, devem continuar baixas ao longo do dia. Elas devem alcançar o nível de preia-mar (altas) por voltas das 18h43, quando chegam a quase 2 metros

