A- A+

recife Em dia de transtorno, Mercado da Encruzilhada sofre incêndio, e 190 da PM fica fora do ar De acordo com comerciantes, o incêndio teria começado após roubo de fios elétricos no local

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Mercado Publico da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, na manhã deste domingo (3). As chamas foram vistas de vários pontos do bairro. Dez equipes do Corpo de a Bombeiros atuam para conter as chamas.



Segundo a proprietária de uma loja de roupas e acessórios, que não quis se identificar e também mora nas redondezas, o incêndio teria ocorrido após homens entrarem no estabelecimento público e roubado de fios elétricos.



“Meu pai ligou para mim me chamando, dizendo que o mercado estava pegando fogo. Quando eu cheguei, já tinham quatro lojas perto do sanitário dos homens pegando fogo. A gente está aqui do lado de fora”, explica a proprietária.



Comerciantes informaram à reportagem de que, durante a ação dos vândalos para furtar os fios elétricos, um curto-circuito afetou uma sapataria do local. Foi aí que tudo começou.

Saldo do incidente

Segundo o Corpo de Bombeiros, O Corpo de Bombeiros informou que as chamas foram controladas por volta das 10h30. Aproximadamente 10 box foram afetados pelo fogo.

Sem segurança interna

Um dos proprietários dessa sapataria, Fernando Ferreira contou que, após o início das chamas, ele tentou acionar o sistema de prevenção de incêndio do mercado, mas a tentativa foi frustrada.



“Eu cheguei às 8h e já fiquei sabendo que a turma estava roubando fio. Depois disso, já fui na administração do mercado. Os seguranças vieram, mas não tinha o que fazer, porque eles [os homens que estariam roubando os fios] já haviam fugido. Disseram que um estava de camisa amarela. Eu e outro rapaz tentamos ligar o extintor, que não funcionou, a água não saiu e o sistema que colocaram não funcionou. Não funcionou nada. A gente não poderia ficar no meio do fogo. Pegamos e saímos”, informou.

Poderia ter sido pior

Após a ação do Corpo de Bombeiros no local, o tenente-coronel Maurício Fonseca conversou com a reportagem e disse que a tragédia poderia ter sido ainda pior, porque, segundo ele, dois botijões de gás de 13 quilos, cada, ainda estavam no local, mas foram retirados.



“Não tivemos vítima alguma. A ocorrência foi um sucesso diante da proporção. Conseguimos ter acesso ao telhado dos boxes. Se não chegássemos lá, teríamos danos ainda maiores”, explicou.

PM fora do ar

Ainda pela manhã de ontem, começaram a surgir informações de que tentativas frustradas de ligações para o 190 da Polícia Militar estavam acontecendo. As chamadas não completavam.



A reportagem da Folha de Pernambuco tentou contato com a assessoria de comunicação da PMPE, que disse, em nota, que as falhas nas ligações foram motivadas por vandalismo na tubulação de fibra ótica que alimenta os sistemas. O comunicado disse ainda que a empresa responsável pela manutenção foi notificada e está trabalhando para restabelecer o serviço o mais rápido possível.

Veja também

Guerra na Ucrânia Presidente da Ucrânia, Zelensky, destitui ministro da Defesa