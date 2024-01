Em dia de volta às aulas, Detran-PE faz ação de incentivo ao respeito pela faixa de pedestres

A- A+

Esta segunda-feira (29) é marcada pela volta às aulas na rede privada de ensino, e para diminuir riscos de acidentes em zonas escolares, o Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) realiza uma ação educativa para incentivar o respeito pela faixa exclusiva para pedestres e evitar as filas duplas de veículos.



Os bairros contemplados foram Madalena, Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, e Boa Viagem, na Zona Sul.

A previsão do órgão é que cidades como Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Arcoverde também sejam contemplados com a intervenção. O critério de escolha das localidades é o grande fluxo de alunos durante o período escolar. A programação prossegue no início de fevereiro em escolas da rede pública da Região Metropolitana do Recife.

“Essa intervenção é necessária já no primeiro dia da volta às aulas, que é um dia de adaptação. Então, o Detran vai estar em várias escolas, até o final da semana, sejam elas públicas ou privadas, para lembrar aos pais e alunos sobre o respeito às leis para termos um trânsito mais harmônico”, diz André Trajano, diretor-geral do Detran-PE.

Uma equipe da Turma do Fom-Fom ensina, de forma lúdica, que os veículos não devem parar em cima da faixa e que os pedestres precisam observar, com atenção redobrada, antes de atravessar.

Para um trânsito legal e seguro, é preciso:

Respeitar os limites de velocidade;



Atenção redobrada a pedestres e ciclistas;



Não estacionar em locais proibidos;



Uso correto da faixa de pedestres e áreas de embarque ;



Orientação e supervisão dos estudantes.

A advogada Elisa Maranhão, de 38 anos, levou os filhos Bernardo e Liz ao Colégio Equipe, onde acontece a ação. Ela avaliou como positiva a intervenção e elogiou a iniciativa.

“A conscientização do respeito ao trânsito e aos pedestres é muito importante para a gente e traz segurança. Isso também reafirma a responsabilidade de a gente estar sempre prudente e atento ao trânsito”, disse ela.

O empresário Marcos Rizzardi, de 30 anos, também compartilha desse pensamento. Ele acredita que eventos como este tornam a rotina escolar mais segura.





“Essa ação é importantíssima. Ela acontece todos os anos. A gente sempre vê a movimentação da polícia e do Detran. Eu acho muito importante para reforçarmos os cuidados com os nossos pequenos”, pontuou.



A operação reúne técnicos em educação de trânsito e agentes de fiscalização. Além das dicas, o Fom-Fom distribui um material informativo com dicas de segurança e cuidados necessários para circulação, respeitando os pedestres e priorizando a fluidez do tráfego de veículos.

Cuidados em veículos escolares

Outro ponto importante que está sendo abordado na ação educativa é a necessidade de os pais verificarem a procedência do transporte escolar. Essa classe de veículos deve realizar a inspeção semestralmente, ou seja, no início e meio do ano.

Para este primeiro semestre, a vistoria vai até o dia 31 de janeiro. Para garantir a segurança dos filhos, os pais devem averiguar se o carro possui o selo de inspeção semestral, que é fixado, obrigatoriamente, no para-brisa.

Durante a vistoria são observados a sinalização externa, o tacógrafo, que mede a velocidade do veículo, entre outras coisas. Para realizar a análise, os motoristas devem se dirigir ao Departamento de Táxi Coletivo, localizado na Avenida Prof. Joaquim Cavalcanti, 859 - Iputinga(BR-101, antes do viaduto da Av. Caxangá).

