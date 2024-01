A- A+

Governo de Biden Em discurso, Janet Yellen defende medidas para criar bons empregos nos Estados Unidos Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, destacou a recuperação histórica do choque da pandemia da covid-19

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, defendeu nesta sexta, 26, o trabalho do governo para criar bons empregos no país, com foco também na economia verde.

Ela discursou na cidade de Milwaukee, no Estado de Wisconsin, em mais um evento pelo país em que a autoridade defende a plataforma econômica da administração, no momento em que o presidente Joe Biden se prepara para a campanha de reeleição.





Yellen falou em Chicago nesta quinta, 25, com foco em medidas para ajudar a classe média. Hoje, ela comentou sobre desafios para a classe média no país, entre eles conseguir bons empregos em uma economia em transformação, com foco também em funções que ganham espaço na transformação de uma economia mais verde.

Ela destacou a recuperação histórica do choque da pandemia da covid-19 e mencionou programas como de aprendizado e qualificação para trabalhadores, com foco em minorias, além de ter defendido o papel dos sindicatos por seu papel "crucial" nesses treinamentos.



A secretária do Tesouro diz que o governo trabalha para conseguir mais apoio a programas de treinamento, bem como para aumentar o financiamento para faculdades comunitárias, com maior foco no mercado de trabalho.



Yellen ainda defendeu a importância de gastos em infraestrutura, que fortalecem a indústria local e a tornam mais segura.

