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ASSEMBLEIA GERAL DA ONU

Em discurso na ONU, Milei chama organização de "inútil" e volta a dizer que Malvinas são argentinas

Segundo o presidente, o tema das Malvinas é uma "causa nacional" e a presença britânica no arquipélago não teria amparo no direito internacional

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Presidente da Argentina, Javier MileiPresidente da Argentina, Javier Milei - Foto: Timothy A. Clary/AFP

O presidente da Argentina, Javier Milei, atacou o papel da Organização das Nações Unidas (ONU) em discurso na Assembleia Geral, ao classificar a entidade como "inútil" e incapaz de enfrentar os impasses geopolíticos que marcam o cenário global.

"A ONU se tornou uma organização inútil que só serve para alimentar uma casta de parasitas disfarçados de burocratas bem-intencionados", afirmou Milei, em Nova York.

Ele também voltou a defender a soberania argentina sobre as Ilhas Malvinas e pediu que o Reino Unido retome negociações.

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Segundo o presidente, o tema é uma "causa nacional" e a presença britânica no arquipélago não teria amparo no direito internacional.

"O princípio da autodeterminação não se aplica neste caso, uma vez que a população britânica foi implantada pela potência ocupante em um território cuja soberania está em disputa. Esse princípio existe para libertar povos colonizados", disse ele. "Convocamos o Reino Unido a retomar negociações com vistas a encontrar uma solução pacífica para a disputa de soberania, conforme exigido pelo direito internacional."

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