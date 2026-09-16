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Trump Em documento, Trump diz que governo do Brasil falha contra crime organizado Washington cobra ações mais duras contra PCC e Comando Vermelho

O governo dos Estados Unidos afirmou que o Brasil tem falhado no enfrentamento ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Comando Vermelho (CV), classificados por Washington como organizações terroristas estrangeiras, e cobrou medidas mais agressivas contra as duas facções.

A avaliação consta de determinação presidencial sobre países ligados ao trânsito ou à produção de drogas ilícitas no ano fiscal de 2027, disponibilizada ao Congresso americano na terça-feira (15), e publicada nesta quarta-feira (16).

No documento, o governo americano afirma que PCC e CV transformaram o Brasil em um centro relevante para os fluxos internacionais de substâncias ilícitas.

"O governo do Brasil falhou em confrontar as organizações terroristas estrangeiras designadas PCC e CV, que transformaram o Brasil em um hub para os fluxos globais de cocaína. Segundo a determinação, as duas organizações brasileiras representam uma "ameaça crescente à paz e à segurança em todo o mundo". Washington acrescenta que o governo brasileiro "precisa urgentemente tomar medidas agressivas para confrontá-las e derrotá-las antes que se espalhem e cresçam".

O documento, porém não detalha quais ações específicas os EUA esperam das autoridades brasileiras nem apresenta dados sobre o volume de drogas atribuído às facções.

As críticas ao Brasil aparecem em uma seção na qual a Casa Branca avalia os esforços de diferentes governos do Hemisfério Ocidental contra o narcotráfico e grupos classificados pelos EUA como "narcoterroristas".

O texto afirma que vários países da região vêm adotando medidas para reduzir fluxos de drogas e enfrentar cartéis e cita Argentina, Equador e El Salvador entre aliados elogiados por sua atuação nessa área.

Apesar da cobrança relacionada ao PCC e ao CV, o Brasil não integra a relação de países que Washington identificou formalmente como grandes territórios de trânsito ou de produção ilícita de drogas. A lista inclui, entre outros, Colômbia, México, Venezuela, Peru, Equador e Bolívia.

O próprio documento ressalta que a inclusão nessa relação não representa necessariamente uma avaliação negativa dos esforços antidrogas de cada governo, já que também considera fatores geográficos, comerciais e econômicos que facilitam a circulação ou a produção de entorpecentes e seus precursores.

O documento é divulgado enquanto os EUA voltam a atacar embarcações no Oceano Pacífico. O Comando Sul americano informou hoje o afundamento de outro barco do Equador que supostamente apoiava operações ilícitas de tráfico de drogas em alto-mar.

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