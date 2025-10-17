A- A+

Meio Ambiente Em dois meses, Brasil reconheceu situação de emergência em 22 municípios por secas e estiagens Consequência das mudanças climáticas, a escassez hídrica está cada vez mais presente no país

A proximidade do nível da água no sistema Cantareira atingir recorde de esvaziamento em uma década não representa um caso isolado no país. Consequência das mudanças climáticas, a escassez hídrica está cada vez mais presente no Brasil, sobretudo no Norte e Nordeste.

Segundo dados disponibilizados pelo governo federal, 22 municípios tiveram situação de emergência reconhecida desde o dia 21 de agosto por secas ou estiagens.

O Piauí é o estado com maior ocorrência de registros, totalizando 16. Seguido pela Bahia, com 3, e Alagoas, Rio Grande do Norte e Pernambuco, com 1 reconhecimento de situação de emergência.

As estiagens e secas são os desastres naturais mais comuns no país desde 2000 e já provocaram mudanças em diversas áreas do Brasil. É o que apontou o anuário divulgado em janeiro pelo Centro Brasil no Clima e pelo Instituto Clima Sociedade.

Entre os destaques do estudo, pela primeira vez, em 2023, foi registrada a existência de uma região de "clima árido" no Centro-Norte da Bahia. No outro extremo, o estudo reforça as previsões de que o aumento do nível do mar irá afetar cidades como Vitória, Rio de Janeiro e Santos.

De acordo com o documento, as secas e estiagens, como as sofridas pelo Brasil no ano passado, são 44,2% de todos os desastres ambientais registrados no país até 2023. Enxurradas, chuvas intensas, inundações e alagamentos, como os registrados no Rio Grande do Sul, representam 36,8% de todos os desastres no mesmo período.

