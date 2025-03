Em encontro, Macron defende comércio justo sobre tarifas, e Carney menciona laços com aliados

A- A+

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que um comércio justo "que respeita as regras internacionais" é melhor do tarifas, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (17) ao lado do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Segundo o francês, o comércio é bom para a prosperidade, enquanto as tarifas criam inflação e prejudicam as cadeias de abastecimento e integração econômica.



O premiê canadense, na ocasião, ressaltou a importância para o país de fortalecer os laços com "aliados confiáveis".

"Quero garantir que a França e toda a Europa trabalhem com o Canadá, o mais europeu dos países não europeus", defendeu Carney, que procura nos franceses apoio de um dos aliados mais antigos diante dos ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à soberania e economia canadense.

A visita de Carney em Paris marca a primeira viagem internacional do sucessor de Justin Trudeau, após ser empossado, na sexta-feira.

Ainda na Europa, ele se encontrará com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o rei Charles III, que também é rei do Canadá.

