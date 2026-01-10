Em entrevista, Isabel Veloso deixou conselho sobre a morte

A- A+

Isabel Veloso, influenciadora que tornou pública sua luta contra o câncer nos últimos anos, morreu neste sábado, 10, aos 19 anos de idade. Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., em dezembro de 2024, ela chegou a deixar um conselho aos fãs a respeito de sua eventual morte.



Na ocasião, foi questionada pelo entrevistador Rogério Vilela: "O que você quer deixar para o pessoal que está assistindo, para depois que você se for, algumas palavras".



Isabel Veloso respondeu: "Eu sei que quando eu me for vai ser um momento de muito alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas vocês vão. Eu nem falaria nada. Só pediria."



"Só viva. Respira por mim o que eu não pude respirar. Viva por mim o que eu não pude viver. Ame o que eu não pude amar. Aproveite o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter a experiência. Só aproveita. Só faz o que eu gostaria de fazer", concluiu.



Quem era Isabel Veloso



Isabel Veloso foi uma influenciadora diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, câncer agressivo no sistema linfático, em 2021, ainda na adolescência. Nos últimos anos, ela compartilhou os momentos de luta contra a doença em redes sociais, além de ter participado de podcasts para falar sobre o tema.



Ela passou por um transplante de medula óssea no último mês de outubro e vinha internada desde então. Passou por outros problemas de saúde como excesso de magnésio no sangue e um quadro grave de pneumonia. Isabel Veloso morreu neste sábado, 10, aos 19 anos de idade.

