A- A+

MÚSICA Em espetáculo gratuito de coral, Movimento Pró-Criança celebra 30 anos no Recife Evento é realizado no Teatro do Parque, através da Lei de Incentivo à Cultura

O Teatro do Parque, situado no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, é o palco de uma apresentação do coral do Movimento Pró-Criança (MPC), organização sem fins lucrativos que comemorou 30 anos de fundação no dia 27 de julho. O evento "Seguindo caminho da música em direção ao futuro", na noite desta quinta-feira (9), é gratuito e aberto ao público. Aproximadamente 800 pessoas assistem da plateia.

Hallelujah, Romaria, A Paz, Super Fantástico, Xote das Meninas, As Pastorinhas e Pão dos Anjos estão entre as músicas do repertório.

O Movimento atua em áreas sociais voltadas à defesa dos direitos da infância e da juventude, através de oportunidades por meio de educação, saúde, cultura e esporte, por exemplo.

Ao todo, por ano, são atendidas no projeto duas mil crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social no Recife e Região Metropolitana (RMR).

A apresentação teatral desta noite, fruto de aprovação pela Lei de Incentivo à Cultura, além de contar com os jovens do projeto, foi coordenada pelo maestro Otávio Góes e conta com participações especiais de artistas como Cristina Amaral, Rosemary Carlo e Bruno Raça Negra.

Essa, inclusive, será a primeira vez em que a cantora Cristina Amaral se apresenta desde o recebimento do título de cidadã recifense, no último dia 27.

O encontro com o coral no palco, no entanto, não é novidade em sua carreira.

“É gratificante e emocionante demais. A gente se emociona pelo trabalho que eles fazem. Fiquei muito feliz com o convite, não é a primeira vez que participo dos projetos e a cada vez é especial”, afirma.

“É gratificante e emocionante demais", afirma cantora Cristina Amaral | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Presidente do Movimento Pró-Criança, Paulo José Barbosa relembra a trajetória do projeto, exaltando os desafios que encontrou pelo caminho. Ele faz questão de estender a data de aniversário para todo o restante do ano.

“A gente está celebrando 30 anos até o final do ano. Os desafios durante esse período, são significativos e hoje a credibilidade e o apoio são por conta de todos esses desafios”, afirma, emocionado.

Presidente do Movimento Pró-Criança, emocionado ao relembrar trajeto do projeto que hoje celebra 30 anos de fundação | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Agenda do Pró-Criança em novembro:

17/11 - Aniversário do Coral, na sede do Movimento Pró-Criança (horário não informado)

20/11 - Fábrica Pepsico, no Cabo de Santo Agostinho (13h30)

30/11 - Ouvidoria da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no Shopping Patteo Olinda (18h)

Veja também

europa UE alcança acordo sobre texto-chave para proteção de sua biodiversidade