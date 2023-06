Em estado de emergência na saúde, Pernambuco tem 87 recém-nascidos e crianças na fila de leitos

A- A+

Oitenta e sete recém-nascidos e crianças estão na fila por um leito na rede pública de saúde de Pernambuco, segundo os dados mais recentes da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), de quarta-feira (21). O cenário de superlotação de unidades neonatais e pediátricas levou o Governo do Estado a decretar estado de emergência na saúde pública.

Inicialmente, o decreto, que foi publicado em edição extra do Diário Oficial de terça-feira (20), vale por 90 dias - este prazo pode ser prorrogado.

Segundo o documento, assinado pela governadora Raquel Lyra, foi levada em consideração a superlotação nas emergências dos hospitais do Estado, que estão com "expressiva taxa de ocupação de leitos".

"O decreto [...] vem no contexto da sazonalidade da gripe pediátrica, em que as doenças respiratórias têm causado grande impacto nos sistemas de saúde do País e em Pernambuco", explicou a SES-PE, em nota.

A sazonalidade de vírus respiratórios em Pernambuco, acrescenta a secretaria, é vivenciada entre os meses maio e julho. Isso "ocasiona um aumento da demanda por leitos especializados na rede pública de saúde, principalmente para assistência voltada ao atendimento pediátrico".

Entre os 87 recém-nascidos e crianças que aguardam a regulação das vagas:

- 54 crianças esperam por um leito de UTI para Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag);

- cinco crianças estão na fila por um leito de UTI de pediatria clínica;

- oito recém-nascidos aguardam por um leito de UTI Neonatal para Srag;

- e 20 recém-nascidos esperam por um leito de UTI clínica.

Atualmente, a rede e leitos do Estado conta com 219 unidades pediátricas e 111 neonatais. Os leitos estão "utilizados na capacidade máxima", de acordo com a SES-PE.

"Esses números são variáveis, estão sujeitos à alteração a todo o momento. A Central Estadual de Regulação de Leitos atua 24h por dia, e os pacientes, assim que surgem as vagas, são transferidos para a UTI", completa a secretaria.

A SES-PE também informou que:

- a rede funciona de forma integrada;

- o paciente que recebe o indicativo para assistência em terapia intensiva é regulado para o serviço, na cidade de origem ou fora dela, assim que há a oferta do leito que atenda a especificidade do quadro clínico;

- e que, de abril a junho, foram entregues 90 novos leitos de UTI para servir à população de Pernambuco - 70 pediátricos, 10 pediátricos cardiológicos e 10 neonatais.

"A abertura de novas UTIs neonatais é complexa, pois os profissionais necessitam de treinamento específico. Entretanto, a gestão esclarece que segue trabalhando para abrir novos leitos", finalizou a SES-PE.

Cenário

O último boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na sexta-feira (16), indica que há sinais de crescimento nos casos de Srag em alguns estados, "fundamentalmente nas crianças". O principal agente que vem causando o aumento é o vírus sincicial respiratório.

Esse aumento se registra especialmente no Norte e Nordeste, tendo o Centro-Sul do país observando sinais de queda ou interrupção do crescimento do casos de Srag.

Para Pernambuco, o boletim indica que as tendências de curto prazo, observada nas últimas três semanas, e de longo prazo, nas últimas seis semanas, é de estabilidade ou oscilação.

O cenário é especialmente crítico nos estados de Acre, Alagoas, Amapá, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe, onde há probabilidade de crescimento, sendo que em cinco deles (Acre, Amapá, Pará, Rio Grande do Norte e Roraima), o crescimento recente está associado justamente às crianças.

Vacinação e cuidados

A SES-PE ainda reforça a importância da vacinação contra Covid-19 e Influenza. A campanha de vacinação contra Influenza, que é nacional, foi prorrogada até 30 de junho.

A pasta também pede para que pais e responsáveis evitem levar crianças para locais fechadas e com aglomerações, além de manter o cartão de vacinação atualizado, evitar a circulação das crianças em escolas e creches quando apresentarem sintomas de gripe e manter os hábitos de higiene, como lavar as mãos.

