Em estado de greve, metroviários de Pernambuco indicam possível deflagração na próxima semana

Os metroviários de Pernambuco decidiram, em assembleia realizada na noite desta terça-feira (4), pela manutenção do estado de greve. A categoria deliberou, ainda, que uma greve pode ser decretada na próxima semana, em uma nova assembleia que será realizada no dia 12 de julho.

Segundo o Sindicato dos Metroviários, as reivindicações da categoria estão relacionadas à aprovação de um novo acordo coletivo de trabalho, proposto pelos profissionais; à retirada da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) do Plano Nacional de Desestatização (PND) e ao andamento do Plano de Restauração do Metrô do Recife, que, de acordo com o sindicato, encontra-se em condições precárias.

Na assembleia, que aconteceu na área externa da Estação Recife do metrô (chamada pelos metroviários de Praça da Greve), representantes da categoria indicaram que os diálogos entre a CBTU e o sindicato serão retomados na segunda-feira (10) e na terça (11). Caso não haja acordo, a categoria poderá deflagrar uma greve.

O presidente do sindicato, Luiz Soares, afirmou que a minuta de acordo proposta pela categoria não foi aceita pela empresa e citou os “perigos” aos quais estão expostos os operadores que atuam no Metrô do Recife.

“Essa categoria não pode mais esperar. Na semana passada houve um problema em que ninguém ficou ferido. Nós avisamos sobre esse problema. E se alguém ficasse ferido? À meia-noite estavam vários companheiros e companheiras trabalhando para entregar o sistema às cinco da manhã para a população”, explicou.

Caso as negociações não avancem e a greve seja deflagrada no dia 12, as atividades no metrô ficarão suspensas a partir das 22h do mesmo dia.



