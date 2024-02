A- A+

METRÔ DO RECIFE Em estado de greve, metroviários solicitam reforço na segurança das estações durante o Carnaval Encontro com a CBTU foi realizado nesta quarta para discutir o planejamento da segurança durante a folia

Após decretar estado de greve durante assembleia geral, representantes dos metroviários do Recife participaram na tarde desta quarta-feira (7) de uma reunião com a superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), Marcela Campos. O encontro foi realizado para discutir o Plano de Segurança para o Galo da Madrugada e os demais dias do Carnaval 2024.

O esquema, que já havia sido apresentado anteriormente, foi detalhado para representantes do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE). Após a reunião, a entidade sindical solicitou um aumento no efetivo policial na Estação Rodoviária.

Além disso, também foi solicitada uma atenção especial das forças de segurança na Estação Coqueiral e um apoio na observação do trecho Rodoviária-Camaragibe durante o dia do desfile do Galo da Madrugada.

O presidente do sindicato, Luiz Soares, destacou a importância da segurança durante a festividade.

"Foi nos informado que haverá presença da Polícia Militar, do Batalhão de Choque e da PRF [Polícia Rodoviária Federal]. Além disso, será montada toda a estrutura do Samu e haverá atendimento para crianças e adolescentes na Estação Recife. No entanto, ainda não temos informações sobre o número de composições que estarão em operação na Linha Sul. Essa questão será respondida em uma nova reunião amanhã, juntamente com outras pendências solicitadas pelo sindicato", informou Luiz.

O encontro citado pelo presidente do sindicato deverá ser realizado na tarde desta quinta-feira (8).

Em comunicado oficial, o Sindmetro-PE informou que a “categoria continua mobilizada, ou seja, no estado de greve, aguardando as informações que vão vir da Superintendência. Caso seja positiva, o metrô funcionará normalmente, se for negativa, existem possibilidades reais de paralisação do metrô do Recife”.

