HOSPITAL Em estado grave, mulher atropelada por ônibus no Recife passa por duas cirurgias na Restauração Mulher de 38 anos deu entrada no setor de trauma do Hospital da Restauração por volta das 7h desta terça-feira

A mulher de 38 anos atropelada por um ônibus, nesta terça-feira (25), no Terminal Integrado Joana Bezerra, no Recife, precisou passar por duas cirurgias no Hospital da Restauração (HR), onde segue internada com estado de saúde grave. Seu nome não foi divulgado.



Segundo a assessoria da unidade de saúde, os dois procedimentos foram feitos para “corrigir as fraturas” dos membros superiores e tórax, regiões do corpo mais afetadas com o impacto do atropelamento. Um procedimento foi realizado ainda na terça, e outro nesta quarta-feira (26).



Relembre o caso

De acordo com testemunhas, a mulher entrava no Terminal Integrado na área de saída dos ônibus, quando foi atingida por um da linha TI Joana Bezerra/Boa Viagem. Após o ocorrido, agentes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) compareceram no local. Parte da área precisou ser interditada por fiscais.



Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e atenderam a vítima por volta das 6h30. A mulher deu entrada na unidade de trauma no Hospital da Restauração (HR) às 7h.



