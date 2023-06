Em estágio de alerta por conta das chuvas, Recife suspende aulas presenciais na rede municipal

A- A+

A Prefeitura do Recife anunciou, na manhã desta terça-feira (27), a suspensão das aulas presenciais na rede municipal de ensino por conta das chuvas que caem na cidade desde a segunda-feira (26). O Centro de Operações (COP) colocou a capital pernambucana em estágio de alerta à 0h09.

O aviso, que segue na esteira do alerta meteorológico de nível laranja emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), indica que "a rotina da cidade foi impactada por causa das fortes chuvas". Para evitar novas ocorrências, evite deslocamentos e siga as orientalões da nossa equipe", informou o COP.

Apesar da suspensão do presencial, as aulas nas creches e unidades de ensino municipais devem seguir no formato remoto, através da plataforma EducaRecife.

"A Prefeitura do Recife também recomenda a suspensão das atividades para toda a rede privada de ensino infantil, médio e superior", falou a prefeitura.

O painel do COP indica que o Recife já registrou 78,7 mm de chuvas nas 24 horas contadas até 6h18. A cidade também acumula 28 pontos de alagamento - consulte a lista completa, atualizada em tempo real, aqui neste link.

O COP registrou 72 chamados para a Defesa Civil durante a noite, nenhum deles com gravidade. Houve também 20 chamados para a Emlurb, em sua maioria referentes a quedas de árvores. A maré atingiu seu ponto mais baixo às 5h26.

A Defesa Civil do Recife mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita e o atendimento 24h. A orientação é que os moradores das áreas de risco fiquem atentos e acionem o órgão em caso de necessidade.

