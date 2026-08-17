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INDICIAMENTO Em evento com Lula, Alcolumbre diz que presidente exerce liderança na 'proteção da soberania' Presidente do Senado agradeceu a Lula pela defesa da exploração de petróleo na Margem Equatorial e destacou potencial de arrecadação para o país

O presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP), disse nesta segunda-feira (17), que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, exerce liderança na "proteção da soberania nacional" ao comentar sobre a exploração de petróleo na Margem Equatorial.

O presidente da República fez uma visita, nesta segunda-feira, ao navio-sonda da Petrobras na região, após a estatal ter informado a presença de hidrocarbonetos no local.

"Em nome do povo amapaense, em nome deste pedaço de chão do Brasil, no extremo Norte do Brasil, novamente, nossos agradecimentos por enfrentarmos este desafio tendo sob a sua liderança a proteção da defesa da economia nacional", disse Davi Alcolumbre sobre o presidente da República.

Alcolumbre ainda não fez, até o momento, declaração direta de apoio à reeleição de Lula.

Ele participa de coletiva de imprensa no Amapá e agradeceu Lula pela defesa da exploração de petróleo na Margem Equatorial.

O presidente do Senado também reforçou o papel da arrecadação governamental no setor de petróleo e disse que a riqueza do insumo "transforma a vida das pessoas".

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